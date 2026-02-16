Η Σκύρος είναι ένας προορισμός που σίγουρα τον έχουμε συνδέσει με το ελληνικό καλοκαίρι. Ωστόσο, το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας έχετε έναν καλό λόγο να ταξιδέψετε μέχρι το πανέμορφο νησί των Σποράδων για να ζήσετε μια διαφορετική αποκριάτικη εμπειρία.

Κι αυτό γιατί στη Σκύρο αναβιώνει κάθε χρόνο ένα καρναβαλικό έθιμο που πια θεωρείται από τα πιο δημοφιλή σε όλη τη χώρα. Πρόκειται για το έθιμο του «Γέρου» και της «Κορέλας». Με την αρχή του Τριωδίου και κάθε Σαββατοκύριακο των ημερών της Αποκριάς, το έθιμο του νησιού θέλει τον «γέρο» και την «κορέλα» (κοπέλα) να βγαίνουν στους δρόμους και να δίνουν μια ξεχωριστή εικόνα των ημερών. Ο γέρος φοράει χοντρή μαύρη κάπα, άσπρη υφαντή βράκα και έχει στη μέση του 2-3 σειρές κουδούνια, το βάρος των οποίων μπορεί να φτάσει και τα 50 κιλά.

Το πρόσωπό του καλύπτεται από προβιά μικρού κατσικιού και περπατώντας με χορευτικό ρυθμό, καταφέρνει να ηχούν μελωδικά τα κουδούνια που φοράει. Η κορέλα, η ντάμα του γέρου, είναι ντυμένη με παραδοσιακά σκυριανά ρούχα, με κυρίαρχο χρώμα το άσπρο σε πλήρη αντίθεση με το μαύρο χρώμα του γέρου, έχοντας και αυτή καλυμμένο το πρόσωπό της. Το δίδυμο αυτής της σκυριανής Αποκριάς συνοδεύει πολλές φορές και ο φράγκος.

Αυτός ο μασκαράς, ντυμένος με παραδοσιακά ρούχα του νησιού, σατιρίζει εκείνους τους Σκυριανούς που έβγαλαν τις βράκες και φόρεσαν παντελόνια (φράγκικα). Μια άλλη εκδήλωση της σκυριανής Αποκριάς είναι η τράτα, που είναι αναπαράσταση της ναυτικής ζωής, όπου ψαράδες στην πλειονότητά τους σατιρίζουν έμμετρα καταστάσεις και γεγονότα που αφορούν στην ελληνική καθημερινότητα. Την Καθαρά Δευτέρα, σχεδόν όλοι οι Σκυριανοί με παραδοσιακές τοπικές στολές κατεβαίνουν στην πλατεία του χωριού και χορεύουν και τραγουδούν σκυριανά τραγούδια.

Βόλτα στη χώρα του νησιού

Πέρα από το αποκριάτικο έθιμο, με την επίσκεψή σας στη Σκύρο θα έχετε και μια καλή ευκαιρία να ανακαλύψετε την πανέμορφη Χώρα της, μακριά από την πολυκοσμία του καλοκαιριού.

Η Χώρα είναι αμφιθεατρικά χτισμένη γύρω από το βυζαντινό κάστρο, που δεσπόζει στο λόφο, ενώ στενά ελικοειδή δρομάκια και κατάλευκα σπίτια που σκαρφαλώνουν στην πλαγιά συνθέτουν ένα σκηνικό που θυμίζει έντονα Κυκλάδες.

Αξίζει να ανεβεί κανείς μέχρι το κάστρο με την εκκλησία του Αγίου Γεωργίου, απ’ όπου η θέα στην απεραντοσύνη του Αιγαίου στην κυριολεξία κόβει την ανάσα, ενώ μια στάση στο Αρχαιολογικό Μουσείο Σκύρου αλλά και στο Μουσείο Μάνου Φαλτάιτς, ένα από τα πρώτα λαογραφικά και πολιτιστικά μουσεία της Ελλάδας, είναι από όσα σίγουρα κεντρίζουν το ενδιαφέρον.