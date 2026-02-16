Ο διαιτητής Λα Πένα έδειξε κόκκινη κάρτα στον Καλουλού στο ντέρμπι Ίντερ–Γιουβέντους, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις.

Ο υπεύθυνος ορισμού διαιτητών, Τζανλούκα Ρόκι, παραδέχθηκε ότι η δεύτερη κίτρινη κάρτα στον παίκτη της Γιουβέντους ήταν λανθασμένη απόφαση. Όπως δήλωσε στο ιταλικό πρακτορείο Ansa, η απόφαση του Λα Πένα ήταν «ξεκάθαρα εσφαλμένη» και εξέφρασε τη λύπη του και για το γεγονός ότι δεν κατέστη δυνατή η χρήση του VAR για τη διόρθωση του λάθους.

Ωστόσο, ο Ρόκι επέρριψε ευθύνες και στον αμυντικό της Ίντερ, Αλεσάντρο Μπαστόνι, υποστηρίζοντας ότι υπήρξε καθαρή προσομοίωση που παραπλάνησε τον διαιτητή. Μάλιστα, έκανε λόγο για «τελευταίο περιστατικό μιας μακράς σειράς», αφήνοντας αιχμές ότι στο φετινό πρωτάθλημα υπάρχουν επαναλαμβανόμενες προσπάθειες εξαπάτησης των διαιτητών.

Ο ίδιος τόνισε ότι οι διαιτητές αναλαμβάνουν τις ευθύνες τους όταν κάνουν λάθη και τα δημοσιοποιούν, κάτι που – όπως είπε – δεν κάνουν άλλοι παράγοντες του ποδοσφαίρου. Άφησε επίσης αιχμές κατά των προπονητών, λέγοντας ότι δεν βοηθούν το έργο της διαιτησίας αλλά το δυσκολεύουν.

Στο μεταξύ, ο Τζον Έλκαν, πρόεδρος της Exor και επικεφαλής της Γιουβέντους, επικοινώνησε με τον πρόεδρο της Ιταλικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, Γκαμπριέλε Γκραβίνα, εκφράζοντας έντονη δυσαρέσκεια για τα επαναλαμβανόμενα διαιτητικά λάθη της φετινής σεζόν. Ζήτησε μάλιστα την εξεύρεση λύσεων ώστε να διασφαλιστεί η αξιοπιστία και η ακεραιότητα του ιταλικού ποδοσφαίρου, ενώ εξέφρασε τη στήριξή του προς την ομάδα και τη διοίκηση της Γιουβέντους.