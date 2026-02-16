Ο Ολυμπιακός έχει παίκτες που είναι στο όριο καρτών και άρα εάν δουν μία κίτρινη την Τετάρτη χάνουν την ρεβάνς.

Οι Ερυθρόλευκοι έχουν μπροστά τους το πρώτο παιχνίδι με αντίπαλο την Λεβερκούζεν. Το ματς της Τετάρτης για την διοργάνωση του Champions League που είναι ιδιαίτερα σημαντικό σε επίπεδο Ευρώπης και καλούνται να δώσουν το καλύτερο δυνατό. Ενόψει αυτού του αγώνα στο Φάληρο υπάρχουν 3 παίκτες στον Ολυμπιακό που είναι στο όριο καρτών. Αυτοί είναι οι Γκαρθία, Έσε και Ταρέμι. Άρα εάν δεχθούν κάρτα θα χάσουν τον επαναληπτικό με την Λεβερκούζεν στην Γερμανία στις 24 Φεβρουαρίου.