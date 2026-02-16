Συναγερμός έχει σημάνει στις ελβετικές αρχές μετά τον εκτροχιασμό επιβατικής αμαξοστοιχίας, ο οποίος προκλήθηκε από χιονοστιβάδα που έπληξε σιδηροδρομική γραμμή. Η αστυνομία εκφράζει φόβους για τραυματίες μεταξύ των επιβατών.

Περίπου 80 άτομα επέβαιναν στο τρένο της εταιρείας BLS, όταν αυτό εκτροχιάστηκε κοντά στο Γκόπενσταϊν (Goppenstein), στο καντόνι του Βαλέ. Το δρομολόγιο είχε ξεκινήσει από το Σπιτς στις 06:12 το πρωί με προορισμό το Μπριγκ, όταν συνέβη το ατύχημα γύρω στις 7:00 σήμερα το πρωί, σύμφωνα με τη Daily Mail.

Εκπρόσωπος της εταιρείας δήλωσε στο μέσο 20 Minuten ότι ο εκτροχιασμός προκλήθηκε από χιονοστιβάδα, προσθέτοντας πως «η εκκένωση των επιβατών θα ξεκινήσει σύντομα».

🇨🇭 – SWITZERLAND



❗️ Authorities report that a train transporting around 80 passengers derailed near Goppenstein in Valais, Switzerland, after an avalanche, with several people injured. pic.twitter.com/BfDKFiOqhb — NEXUSx (@Nexus_osintx) February 16, 2026

Η τοπική αστυνομία ανέφερε ότι είναι «πιθανό» να υπάρχουν τραυματισμοί και επιβεβαίωσε ότι έχει ήδη ξεκινήσει η επιχείρηση απόκρισης στο περιστατικό.

Στον ιστότοπό τους, οι ελβετικοί Ομοσπονδιακοί Σιδηρόδρομοι (CFF) αναφέρεουν πως η σιδηροδρομική κυκλοφορία «έχει διακοπεί ανάμεσα στο Γκόπενσταϊν και το Μπριγκ» εξαιτίας χιονοστιβάδας.