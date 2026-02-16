Αμέσως μετά την ολοκλήρωση του εθνικού τελικού, ο Akylas έκανε δηλώσεις στις τηλεοπτικές κάμερες.

Θυμίζουμε ότι ο Akylas με το «Ferto» αναδείχθηκε ο μεγάλος νικητής του «Sing For Greece» και θα ταξιδέψει στη Βιέννη για να εκπροσωπήσει τη χώρα μας στον 70ό Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision.

«Ευχαριστώ πάρα πολύ παιδιά μου, το φέρατε! Μου το φέρατε! Είμαι πραγματικά πάρα πολύ συγκινημένος. Έχω ρίξει πολύ κλάμα μέσα. Δεν έχω πραγματικά λόγια. Η αγάπη που δέχτηκα από τον κόσμο τον τελευταίο μήνα είναι εξωπραγματική. Πραγματικά είμαι περήφανος, είμαι πραγματικά ευγνώμων. Ανατριχιάζω και τώρα που σας τα λέω όλα αυτά, ακόμη δεν μπορώ να πιστέψω ότι το κρατάω αυτό στα χέρια μου. Θα κάνω τα αδύνατα δυνατά παιδιά να κάνω τους ανθρώπους που με πίστεψαν περήφανους. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους και να είσαι μοναδικός και όποιος και να είσαι, από όπου και να είσαι, πίστεψε στον εαυτό σου, να σ’ αγκαλιάζεις, και όλα είναι δυνατά τελικά παιδιά. Όλα είναι δυνατά. Δεν μπορώ να μην αφιερώσω τη νίκη στους συνεργάτες μου αρχικά, που ήταν δίπλα μου σε κάθε βήμα. Και στη μανούλα μου, και στην οικογένειά μου, και στην ΕΡΤ, στον Φωκά, και σε όλο τον κόσμο που ήταν δίπλα μου πραγματικά όλο αυτό τον καιρό και μου έστελνε μηνύματα, ζωγραφιές, δεν υπάρχει αυτό που συμβαίνει, πραγματικά», ανέφερε ο Akylas στην κάμερα της ΕΡΤ.

«Δεν το έχω συνειδητοποιήσει. Νομίζω αύριο θα πιω τον καφέ μου και θα πω “οκ όλα τελείωσαν” και ωραία, μπορώ να ηρεμήσω. Παιδιά σκοπεύω να κάνω τα αδύνατα δυνατά. Δεν θέλω να φανώ τώρα κάπως, αλλά θα προσπαθήσω παιδιά να σας το φέρω. Θα προσπαθήσω να το φέρω», πρόσθεσε ο 27χρονος.

«Είμαι πάρα πολύ συγκινημένος, είμαι πάρα πολύ χαρούμενος, είμαι πάρα πολύ ευγνώμων για όλο τον κόσμο που ήταν δίπλα μου, που είναι δίπλα μου εδώ και ένα μήνα, που όταν βγήκε το κομμάτι μου. Είναι όλο αυτό λες και παίζω σε κάποια ταινία. Δεν μπορώ να το συνειδητοποιήσω. Έχει έρθει κι η μητέρα μου, έχει ανέβει πάνω στη σκηνή, κομφετί. Ήταν πραγματικά μαγικό, ευχαριστώ πάρα πολύ» ανέφερε ο Akylas στις τηλεοπτικές κάμερες.