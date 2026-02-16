Το βράδυ του ελληνικού τελικού της Eurovision 2026, το X πήρε φωτιά: το όνομα του Akyla εκτοξεύτηκε στα trends μέσα σε λίγα λεπτά, με χιλιάδες χρήστες να τον αποθεώνουν και να «διαβάζουν» σωστά το αποτέλεσμα πριν καν κλείσει η βραδιά. Και τώρα, το μήνυμα είναι ένα: να το «FEREI» από τη Βιέννη.

O Akylas με το «Ferto» αναδείχθηκε ο μεγάλος νικητής του «Sing For Greece» και θα ταξιδέψει στη Βιέννη για να εκπροσωπήσει τη χώρα μας στον 70ό Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision. Ο 27χρονος τραγουδιστής συγκέντρωσε συνολικά 48 βαθμούς από το κοινό και τις δύο επιτροπές φτάνοντας στην πρώτη θέση.

Μετά την ανακοίνωση του αποτελέσματος, ο Akylas δήλωσε πως βρίσκεται σε σοκ, στέλνοντας ένα μήνυμα: «Σημασία έχει να είσαι αληθινός και αυθεντικός. Να σε αγαπάς, να ακολουθείς τα όνειρά σου και να μην σταματάς ποτέ».

Αποθέωση στο Χ για τον Akyla

Από τα πρώτα λεπτά της βραδιάς, ο Akylas έδειχνε πως έχει το ρεύμα με το μέρος του, με το όνομά του να ακούγεται ξανά και ξανά από το κοινό που παρακολουθούσε live τον τελικό. Η αίσθηση «νίκης» κράτησε και μετά το φινάλε, καθώς το X γέμισε με αποθεωτικά σχόλια, memes και πανηγυρικές αναρτήσεις.

Πρώτη φορά νομίζω που οι επιτροπές συμφωνούν με το κοινό σε "παράξενο" τραγούδι. Το λες μια πρόοδο τέλος πάντων 😂 Στηρίζω με χίλια 🎉 #Akylas #ferto #SingForGreece #eurovisiongr pic.twitter.com/IQah7MWc96 — eva_kakã / ο καρβουνιάρης_το τελειωμένο ακάου 🐞 (@evakaka3) February 15, 2026

Ότι θα μας έκανε ο #akylas να κλαίμε δεν το περίμενα .#SingForGreece — Elli (@l_Bismillah_l) February 15, 2026

Τρεις φορές θα το ακούσουμε #Akylas στη Βιέννη: μια φορά στον ημιτελικό και δυό στον τελικό και θα είμαστε εκεί να φωνάζουμε το όνομα σου δυνατά: Ακύλα, φέρτο! #SingForGreece — Oof_its_her_again 🫦 (@Marika_the_Cat) February 15, 2026

Φερτο μου φερτο μου φερτο μου σου είπα φερτο!!!!!

Μπράβο ρε Ακύλα το αξίζεις!!!!#Akylas — Δημήτριος Βασιλειάδης (@dimitri64064034) February 15, 2026

Επιτέλους, στέλνουμε στην Eurovision ένα τραγούδι που μας αξίζει. Κακόηχο, κακόγουστο και τραγικό αισθητικά, όπως δηλαδή και ο μέσος Έλληνας, που ενθουσιάστηκε με το κομμάτι ακριβώς γι’ αυτό. Ιδανική επιλογή #SingForGreece #Akylas #eurovisiongr — V. Anastasopoulos (@anastavas) February 15, 2026