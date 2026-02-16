Το βράδυ του ελληνικού τελικού της Eurovision 2026, το X πήρε φωτιά: το όνομα του Akyla εκτοξεύτηκε στα trends μέσα σε λίγα λεπτά, με χιλιάδες χρήστες να τον αποθεώνουν και να «διαβάζουν» σωστά το αποτέλεσμα πριν καν κλείσει η βραδιά. Και τώρα, το μήνυμα είναι ένα: να το «FEREI» από τη Βιέννη.

O Akylas με το «Ferto» αναδείχθηκε ο μεγάλος νικητής του «Sing For Greece» και θα ταξιδέψει στη Βιέννη για να εκπροσωπήσει τη χώρα μας στον 70ό Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision. Ο 27χρονος τραγουδιστής συγκέντρωσε συνολικά 48 βαθμούς από το κοινό και τις δύο επιτροπές φτάνοντας στην πρώτη θέση.

Μετά την ανακοίνωση του αποτελέσματος, ο Akylas δήλωσε πως βρίσκεται σε σοκ, στέλνοντας ένα μήνυμα: «Σημασία έχει να είσαι αληθινός και αυθεντικός. Να σε αγαπάς, να ακολουθείς τα όνειρά σου και να μην σταματάς ποτέ».

Αποθέωση στο Χ για τον Akyla

Από τα πρώτα λεπτά της βραδιάς, ο Akylas έδειχνε πως έχει το ρεύμα με το μέρος του, με το όνομά του να ακούγεται ξανά και ξανά από το κοινό που παρακολουθούσε live τον τελικό. Η αίσθηση «νίκης» κράτησε και μετά το φινάλε, καθώς το X γέμισε με αποθεωτικά σχόλια, memes και πανηγυρικές αναρτήσεις.