Το βράδυ του ελληνικού τελικού της Eurovision 2026, το X πήρε φωτιά: το όνομα του Akyla εκτοξεύτηκε στα trends μέσα σε λίγα λεπτά, με χιλιάδες χρήστες να τον αποθεώνουν και να «διαβάζουν» σωστά το αποτέλεσμα πριν καν κλείσει η βραδιά. Και τώρα, το μήνυμα είναι ένα: να το «FEREI» από τη Βιέννη.
O Akylas με το «Ferto» αναδείχθηκε ο μεγάλος νικητής του «Sing For Greece» και θα ταξιδέψει στη Βιέννη για να εκπροσωπήσει τη χώρα μας στον 70ό Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision. Ο 27χρονος τραγουδιστής συγκέντρωσε συνολικά 48 βαθμούς από το κοινό και τις δύο επιτροπές φτάνοντας στην πρώτη θέση.
Μετά την ανακοίνωση του αποτελέσματος, ο Akylas δήλωσε πως βρίσκεται σε σοκ, στέλνοντας ένα μήνυμα: «Σημασία έχει να είσαι αληθινός και αυθεντικός. Να σε αγαπάς, να ακολουθείς τα όνειρά σου και να μην σταματάς ποτέ».
Αποθέωση στο Χ για τον Akyla
Από τα πρώτα λεπτά της βραδιάς, ο Akylas έδειχνε πως έχει το ρεύμα με το μέρος του, με το όνομά του να ακούγεται ξανά και ξανά από το κοινό που παρακολουθούσε live τον τελικό. Η αίσθηση «νίκης» κράτησε και μετά το φινάλε, καθώς το X γέμισε με αποθεωτικά σχόλια, memes και πανηγυρικές αναρτήσεις.
ΑΚΥΛΑ ΤΟ ΣΚΙΣΕΣ 🎤🎤🎤— Giouli_Ba (@giouliba) February 15, 2026
ΜΠΡΑΒΟ 👑👑👑
Σε ευχαριστούμε ❤️❤️❤️#akylas #SingForGreece #eurovisiongr pic.twitter.com/pIAZbBCgNN
Πρώτη φορά νομίζω που οι επιτροπές συμφωνούν με το κοινό σε "παράξενο" τραγούδι. Το λες μια πρόοδο τέλος πάντων 😂 Στηρίζω με χίλια 🎉 #Akylas #ferto #SingForGreece #eurovisiongr pic.twitter.com/IQah7MWc96— eva_kakã / ο καρβουνιάρης_το τελειωμένο ακάου 🐞 (@evakaka3) February 15, 2026
Ότι θα μας έκανε ο #akylas να κλαίμε δεν το περίμενα .#SingForGreece— Elli (@l_Bismillah_l) February 15, 2026
Τρεις φορές θα το ακούσουμε #Akylas στη Βιέννη: μια φορά στον ημιτελικό και δυό στον τελικό και θα είμαστε εκεί να φωνάζουμε το όνομα σου δυνατά: Ακύλα, φέρτο! #SingForGreece— Oof_its_her_again 🫦 (@Marika_the_Cat) February 15, 2026
Φερτο μου φερτο μου φερτο μου σου είπα φερτο!!!!!— Δημήτριος Βασιλειάδης (@dimitri64064034) February 15, 2026
Μπράβο ρε Ακύλα το αξίζεις!!!!#Akylas
Μας συγκίνησες όλους Ακύλα μας 🫠🫠Έχεις την αγάπη μας #akylas #eurovisiongr #SingForGreece pic.twitter.com/knPfhEDXVK— Giouli_Ba (@giouliba) February 15, 2026
Επιτέλους, στέλνουμε στην Eurovision ένα τραγούδι που μας αξίζει. Κακόηχο, κακόγουστο και τραγικό αισθητικά, όπως δηλαδή και ο μέσος Έλληνας, που ενθουσιάστηκε με το κομμάτι ακριβώς γι’ αυτό. Ιδανική επιλογή #SingForGreece #Akylas #eurovisiongr— V. Anastasopoulos (@anastavas) February 15, 2026
Αν δεν έστελνε η Ελλάδα τον Ακύλα στη Eurovision, θα το μετάνιωνε πιο πολύ κι απο το 1ο μνημόνιο. #akylas #Ακυλα #eurovisiongr #Eurovision— Paris Roupos (@ParisRoupos) February 15, 2026
Πάμε Ακύλα! Φέρ' το ευρωπαϊκό! #Akylas #SingForGreece #EurovisionGR— Οmiros Τ (@omiros21) February 15, 2026