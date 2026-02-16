Συνεχή είναι τα προβλήματα στην Ηλεία λόγω της έντονης βροχόπτωσης των τελευταίων ημερών και των ισχυρών ανέμων. Στο Κατάκολο ένας τεράστιος βράχος έχει αποκολληθεί και «κρέμεται» πάνω από κατοικημένη περιοχή.

Ο βράχος, σύμφωνα με τα όσα μετέδωσε η ΕΡΤ, είναι περίπου δύο επί τρία μέτρα και το βάρος του υπολογίζεται στους 40 με 45 τόνους.

Η κατάσταση έχει προκαλέσει ανησυχία τόσο στους κατοίκους όσο και στην πολιτική προστασία του δήμου Πύργου κι έτσι έχουν ήδη προχωρήσει στην εκκένωση δέκα κατοικιών που βρίσκονται στο σημείο. Ο βράχος, μέχρι στιγμής, έχει σταματήσει σε δύο ελαιόδεντρα στην πλαγιά από την οποία αποκολλήθηκε.

Στην ίδια περιοχή, στην είσοδο του Κατάκολου, ένα μεγάλο δέντρο αποκολλήθηκε από το βουνό και έπεσε πάνω σε κατοικία, προκαλώντας ζημιές κυρίως στην οροφή του σπιτιού.

Ο Φραγκίσκος Κολοσάκας, πρόεδρος Κατάκολου, μιλώντας στην ΕΡΤ, είπε ότι προσπαθούν να κάνουν όσο λιγότερες παρεμβάσεις για να μην προκαλέσουν άλλες ζημιές.

Όπως είπε, υπήρξε μεγάλη κινητοποίηση και εκκενώθηκαν περίπου δέκα σπίτια. «Ήρθε ειδικό συνεργείο και κατάφερε να αγκυλώσει τον βράχο και έχουμε ηρεμήσει τις τελευταίες ημέρες», δήλωσε.

«Έχει αποκλειστεί ο κάτω δρόμος κι έχουν αποχωρήσει οι άνθρωποι από τα σπίτια τους γιατί ο βράχος είναι στρογγυλός και αν έφευγε δεν ξέρουμε πού θα πήγαινε», είπε τέλος ο κ. Κολοσάκας.