Η 21η αγωνιστική της Stoiximan Super League 1, δεν έκρυβε τελικώς κάποια αλλαγή στις πρώτες θέσεις του βαθμολογικού πίνακα.

Τα ματς των 5 πρώτων ομάδων που μάχονται για τον τίτλο και την είσοδο στα play offs έληξαν ισόπαλα. Το ΠΑΟΚ – ΑΕΚ και το Λεβαδειακός -Ολυμπιακός, έμειναν στο 0-0, ενώ το παχνίδι του Παναθηναϊκού με την ΑΕΛ Novibet στο 1-1.

Η βαθμολογία

ΑΕΚ-49 Ολυμπιακός-47 ΠΑΟΚ-46

Ο υπερυπολογιστής του Football Meets Data, αναλύοντας όλα τα δεδομένα ανέδειξε τις πιθανότητες των συλλόγων για την πρωτιά, δίνοντας τον πρώτο λόγο στον Ολυμπιακό. Ειδικότερα οι πιθανότητες για την 1η θέση είναι ως εξής: