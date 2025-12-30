Εκτός κινδύνου νοσηλεύεται τελικά στο νοσοκομείο το 3 ετών παιδάκι από τον Βόλο, που μεταφέρθηκε στη Λάρισα, καθώς εμφάνισε εγκεφαλίτιδα μετά από γρίπη.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλη Γιαννάκο, την Κυριακή 28 Δεκεμβρίου στο νοσοκομείο Βόλου διεκομίσθηκε κοριτσάκι 3 ετών σε σοβαρή κατάσταση με σπασμούς.

Οι γιατροί διέγνωσαν εγκεφαλίτιδα επιπλοκή γρίπης και αμέσως την διακόμισαν στο Πανεπιστημιακό νοσοκομείο Λάρισας που διαθέτει ΜΕΘ ΠΑΙΔΩΝ.

Το 3χρονο κοριτσάκι δεν χρειάστηκε νοσηλεία στη ΜΕΘ σταθεροποιήθηκε και νοσηλεύεται εκτός κινδύνου στην παιδιατρική κλινική.

«Οι διαγνωστικές εξετάσεις είναι καλές. Όλα πήγαν καλά Μπράβο στους συναδέλφους των δύο νοσοκομείων του Βόλου και του Πανεπιστημιακού Λάρισας. Προσοχή στη γρίπη και τις άλλες ιογενείς λοιμώξεις του αναπνευστικού», είπε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ.