Το Υπερταμείο ανακοίνωσε ότι ξεκινά η παραχώρηση της Εγνατίας Οδού και των τριών Καθέτων Οδικών της Αξόνων,

Η παραχώρηση γίνεται στην εταιρεία ΝΕΑ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ Α.Ε. ως Παραχωρησιούχο, με αρχικούς μετόχους τις εταιρείες ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. και EGIS PROJECTS S.A.S. για χρονικό διάστημα 35 ετών, έναντι της εφάπαξ καταβολής τιμήματος ύψους 1,275 δισ. ευρώ.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση η παραχωρησιούχος εταιρεία NEA ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε., θα αναλάβει το δικαίωμα χρήσης και εκμετάλλευσης της Εγνατίας Οδού και των τριών κάθετων οδικών αξόνων, συνολικού μήκους άνω των 1.000 χλμ., για τα επόμενα 35 έτη, με τις εγγυήσεις των αρχικών μετόχων και την εποπτεία του Ελληνικού Δημοσίου.

Η έναρξη της σύμβασης παραχώρησης της Εγνατίας Οδού σηματοδοτεί ένα νέο κεφάλαιο για τον μεγαλύτερο οδικό άξονα της Βορείου Ελλάδας και την εξωστρέφεια της χώρας μέσω των οδικών συνδέσεων με τις γείτονες χώρες, με σημαντικά οφέλη για τους χρήστες του αυτοκινητόδρομου, την περιφερειακή ανάπτυξη και την εθνική οικονομία συνολικά. Η σύμβαση παραχώρησης προβλέπει την υλοποίηση εκτεταμένων εργασιών αναβάθμισης των οδικών υποδομών, συμπεριλαμβανομένων αναγκαίων έργων βαριάς συντήρησης του οδοστρώματος τόσο στον κύριο οδικό άξονα της Εγνατίας Οδού όσο και στους τρεις κάθετους οδικούς άξονες, συνολικού μήκους 225 χιλιόμετρων, οι οποίοι συνδέουν την Ελλάδα με την Αλβανία, τη Βόρεια Μακεδονία και τη Βουλγαρία.

Συνολικά, κατά τη διάρκεια των 35 ετών της σύμβασης παραχώρησης προβλέπεται να εκτελεστούν βαριές εργασίες συντήρησης του οδικού άξονα, ύψους άνω των 1,8 δισ. ευρώ. Πρόκειται για εργασίες αντικατάστασης ασφαλτικών και οδοστρωμάτων, βαριάς συντήρησης τεχνικών έργων (γέφυρες, σήραγγες) αντικατάστασης οριζόντιας και κάθετης σήμανσης (πινακίδες, διαγράμμιση) και αντικατάστασης μεταλλικών στηθαίων ασφαλείας. Η σύμβαση παραχώρησης προβλέπει επίσης την κατασκευή και λειτουργία 16 Σταθμών Εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστών (ΣΕΑ) και 12 σύγχρονων χώρων στάθμευσης και αναψυχής κατά μήκος του οδικού άξονα. Εντός πέντε ετών από την έναρξη της παραχώρησης θα ολοκληρωθούν σημαντικές επενδύσεις άνω των 420 εκατ. ευρώ για την ανάταξη του κεντρικού οδικού άξονα και την αναβάθμιση των κάθετων αξόνων. Μεταξύ των έργων περιλαμβάνεται η αναβάθμιση του οδικού άξονα Χαλάστρα – Εύζωνοι ώστε να αποκτήσει τεχνικές προδιαγραφές κλειστού αυτοκινητόδρομου, ικανοποιώντας ένα πάγιο αίτημα κατοίκων και φορέων της Κεντρικής Μακεδονίας.

Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, δήλωσε: «Η επίσημη ολοκλήρωση του διαγωνισμού που ενεργοποιεί τη σύμβαση παραχώρησης του μεγαλύτερου οδικού άξονα της χώρας, της Εγνατίας Οδού, αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για την ελληνική οικονομία και τις εθνικές υποδομές. Το υψηλό τίμημα που καταβάλλεται ενισχύει τα δημόσια έσοδα, ενώ ταυτόχρονα εξασφαλίζεται η υλοποίηση ενός εκτεταμένου προγράμματος επενδύσεων και αναβάθμισης του αυτοκινητοδρόμου. Με τη σύμβαση αυτή διαμορφώνουμε ένα σταθερό και διαφανές πλαίσιο μακροχρόνιας συνεργασίας με τον ιδιωτικό τομέα, με απτό όφελος για τους πολίτες, την περιφερειακή ανάπτυξη και την εθνική οικονομία. Η Εγνατία Οδός αναβαθμίζεται σε έναν σύγχρονο και ασφαλή οδικό άξονα, ικανό να στηρίξει τις μεταφορές, το εμπόριο και τις αναπτυξιακές προοπτικές της Βόρειας Ελλάδας και της χώρας συνολικά».

Ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Χρίστος Δήμας, τόνισε μετά το οικονομικό κλείσιμο του διαγωνισμού: «Με την ενεργοποίηση της σύμβασης παραχώρησης της Εγνατίας Οδού ανοίγει ο κύκλος εκσυγχρονισμού και αναβάθμισης μιας μεγάλης εθνικής υποδομής. Η Εγνατία Οδός διατρέχει όλη τη Βόρεια Ελλάδα, συνδέει τη χώρα με τα υπόλοιπα Βαλκάνια και αποτελεί βασικό διάδρομο εγχώριων και διεθνών μεταφορών, εμπορίου και τουρισμού. Από σήμερα ο αυτοκινητόδρομος εισέρχεται σε μια μακρά περίοδο συστηματικών επενδύσεων, βαριάς συντήρησης του συνόλου των υποδομών του: γέφυρες, σήραγγες, οδόστρωμα, σήμανση και στηθαία, τόσο στον κύριο άξονα όσο και στους κάθετους άξονες προς τα βόρεια σύνορα.Οι επενδύσεις ύψους 1,8 δισ. ευρώ σε ορίζοντα 35 ετών, καθώς και οι εκτεταμένες παρεμβάσεις κατά τα πρώτα πέντε έτη, προβλέπεται να βελτιώσουν ουσιαστικά το επίπεδο οδικής ασφάλειας, την ποιότητα των μετακινήσεων για εκατομμύρια οδηγούς και φυσικά, τη διασυνοριακή συνδεσιμότητα. Η κατασκευή 16 Σταθμών Εξυπηρέτησης Αυτοκινήτων (ΣΕΑ) και 12 Χώρων Σταθμών Αναψυχής είναι αναγκαία έργα για την προσαρμογή του αυτοκινητόδρομου στις σύγχρονες προδιαγραφές. Στα άμεσα οφέλη συγκαταλέγονται η εξοικονόμηση σημαντικών πόρων που συνεπάγεται το ετήσιο κόστος συντήρησης του αυτοκινητόδρομου, καθώς και το υψηλό τίμημα που εισπράττει το Ελληνικό Δημόσιο, υπέρ της ελάφρυνσης του χρέους. Μακροπρόθεσμα, η σύμβαση παραχώρησης της Εγνατίας Οδού συνιστά μια εγγύηση για την εύρυθμη λειτουργία του αυτοκινητόδρομου, ο οποίος αποτελεί νευραλγικό πυλώνα του εθνικού συστήματος οδικών υποδομών. Η Εγνατία Οδός περνά, σήμερα, σε μια νέα εποχή, με επίκεντρο τον πολίτη, την ασφάλεια και την αναπτυξιακή προοπτική της Ελλάδας για τις επόμενες δεκαετίες».