Με ανακοίνωσή της, η ΑΕΚ έκανε γνωστό πως ο αγώνας με τον Άρη, το Σάββατο (27/12), για τη Stoiximan Basket League θα διεξαχθεί κανονικά με κόσμο στις εξέδρες της SUNEL Arena.

Η ΔΕΑΒ είχε τιμωρήσει με έναν αγώνα κεκλεισμένων των θυρών τους «κιτρινόμαυρους» για ένα καπνογόνο που άναψε στο ματς με τον Παναθηναϊκό, οπότε η αναμέτρηση με την ομάδα της Θεσσαλονίκης θα γινόταν σε άδειο γήπεδο.

Το νομικό επιτελείο της ΚΑΕ, όμως, πέτυχε την αναστολή εκτέλεσης της ποινής της ΔΕΑΒ, οπότε στις εξέδρες της SUNEL Arena θα βρίσκονται κανονικά φίλαθλοι για να παρακολουθήσουν τον αγώνα.

Η σχετική ανακοίνωση της κιτρινόμαυρης ΚΑΕ αναφέρει τα εξής…

«Η ΑΕΚ ΒC ενημερώνει, ότι η σαββατιάτικη αναμέτρηση της «Βασίλισσας» με τον Άρη Βetsson θα διεξαχθεί παρουσία των οπαδών της Ομάδας μας!

Η ΑΕΚ ΒC και το νομικό επιτελείο της – όπως από τις 18/12/2025 είχε προαναγγελθεί μέσω ανακοίνωσης – έπραξαν το αυτονόητο, και με προσωρινή διαταγή του, το Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών διέταξε την αναστολή εκτέλεσης της απόφασης της Γ.Γ. Αθλητισμού και της ΔΕΑΒ, με την οποία είχε επιβληθεί στην Ομάδα μας η διοικητική κύρωση της διεξαγωγής μίας (1) αθλητικής συνάντησης ως γηπεδούχου, χωρίς την παρουσία θεατών στον επόμενο εντός έδρας αγώνα της.

Συνεπώς ο αγώνας της 27ης Δεκεμβρίου 2025 για τη Stoiximan GBL,θα διεξαχθεί κανονικά με την παρουσία θεατών».