Την ανάγκη συνδυασμού του ανθρώπινου παράγοντα με την Τεχνητή Νοημοσύνη για την επίτευξη των βέλτιστων αποτελεσμάτων, ανέδειξε στον χαιρετισμό που απηύθυνε στο πλαίσιο του 4ου Εργασιακού Συνεδρίου με θέμα «Η Εργασία μετά την ΑI – ο άνθρωπος στο επίκεντρο», η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως.

«Το θέμα δεν είναι πώς η τεχνολογία και η Τεχνητή Νοημοσύνη θα αντικαταστήσει τον άνθρωπο. Το θέμα είναι πώς θα συνδυαστεί ο ανθρώπινος παράγοντας με την Τεχνητή Νοημοσύνη για να επιτύχουμε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα, πάνω από όλα για τον άνθρωπο, για την κοινωνία, για τους πολίτες», είπε η Υπουργός στην έναρξη της τοποθέτησής της. Η ίδια υπογράμμισε τις ιδιαίτερα ευνοϊκές συνθήκες που επικρατούν στην αγορά εργασίας καθώς η ανεργία βρίσκεται σε χαμηλό 17ετίας, στο 8,2%, και το πρώτο δεκάμηνο του 2025 καταγράφηκαν 188.000 νέες θέσεις εργασίας. Παράλληλα υπογράμμισε την αύξηση που έχει συντελεστεί στους μισθούς, τη μείωση στις ασφαλιστικές εισφορές αλλά και τη μεγάλη επιστροφή Ελλήνων του εξωτερικού.

«Σε αυτή τη συγκυρία, λοιπόν, ερχόμαστε να μιλήσουμε για ένα φλέγον ζήτημα, που είναι πώς θα συνδυαστεί ο ανθρώπινος παράγοντας με αυτή την πολύ μεγάλη τεχνολογική επανάσταση», είπε η κ. Κεραμέως και εν συνεχεία μοιράστηκε τρεις σκέψεις της επί του θέματος.

Η πρώτη σκέψη αφορά στην αναβάθμιση δεξιοτήτων. Όπως επεσήμανε η κ. Κεραμέως, η Πολιτεία πρέπει να επενδύει στον άνθρωπο στην κατεύθυνση της αναβάθμισης δεξιοτήτων και της επανακατάρτισης (up-skilling, re-skilling). Με δεδομένο αυτό βρίσκεται σε εξέλιξη οριζόντιο πρόγραμμα με 500.000 ωφελούμενους το οποίο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και αφορά στη ριζική αναβάθμιση δεξιοτήτων και επανακατάρτιση κυρίως σε ψηφιακές δεξιότητες και σε πράσινες δεξιότητες. Ήδη στο πλαίσιο αυτού του προγράμματος έχει ολοκληρωθεί η αναβάθμιση δεξιοτήτων 450.000 ωφελούμενων, ενώ, όπως τόνισε η Υπουργός, είναι σημαντικό και οι ίδιες οι επιχειρήσεις να επενδύσουν σε σχετικά προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης για το πολύτιμο ανθρώπινο δυναμικό τους.

Η δεύτερη σκέψη αφορά την αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης από τον κρατικό μηχανισμό. Η Υπουργός έδωσε δύο παραδείγματα αξιοποίησης της τεχνολογίας από το Υπουργείο Εργασίας. Το πρώτο παράδειγμα αφορά την ψηφιοποίηση των χειρόγραφων καρτελών ενσήμων του e-EFKA με την χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης. «Ακούγαμε παράπονα για την ταχύτητα απονομής των κύριων συντάξεων. Έπαιρνε 500 ημέρες κατά μέσο όρο η απονομή μίας κύριας σύνταξης το 2019. Σήμερα παίρνει 42 κατά μέσο όρο. Ψηφιοποιούμε, χάρη στη βοήθεια της Τεχνητής Νοημοσύνης, πάνω από 53 εκατομμύρια χειρόγραφες καρτέλες ενσήμων. Η σάρωση έχει ολοκληρωθεί στο 80%. Αντλούμε όλο το περιεχόμενο ψηφιακά, και ο ανθρώπινος παράγοντας μπαίνει σε περίπτωση διχογνωμίας των μηχανών», είπε η Υπουργός επισημαίνοντας ότι το έργο θα ολοκληρωθεί εντός του 2026 και θα επιταχύνει περαιτέρω την απονομή συντάξεων. Το δεύτερο παράδειγμα που έδωσε αφορά στην εφαρμογή «Job Match» της ΔΥΠΑ η οποία έχει την ικανότητα να συνδυάζει τα δεδομένα που εισάγουν οι πολίτες που αναζητούν δουλειά (τόπος, ύψος απολαβών, ειδικότητα κ.α) με τα κριτήρια των επιχειρήσεων που αναζητούν εργαζόμενους.

Η τρίτη σκέψη αφορά την ανάγκη συνεργασίας κυβέρνησης και εθνικών κοινωνικών εταίρων προκειμένου να προστατευθεί ο ανθρώπινος παράγοντας και παράλληλα να γίνει η καλύτερη δυνατή αξιοποίηση των δυνατοτήτων που προσφέρει η Τεχνητή Νοημοσύνη. Η Υπουργός παρέπεμψε στην πρόσφατη ιστορική εθνική Κοινωνική Συμφωνία που επιτεύχθηκε μεταξύ κυβέρνησης και κοινωνικών εταίρων για την ενίσχυση των συλλογικών συμβάσεων εργασίας και σημείωσε ότι «ένας τέτοιος ριζικός μετασχηματισμός όπως είναι η Τεχνητή Νοημοσύνη είναι ένα από τα θέματα εκείνα τα οποία οφείλουμε να συζητάμε όλοι μαζί, Πολιτεία και Εθνικοί Κοινωνικοί Εταίροι».

Κλείνοντας τον χαιρετισμό της, η κ. Κεραμέως αναφέρθηκε στην προσπάθεια που γίνεται για τον επαναπατρισμό Ελλήνων που έφυγαν στο εξωτερικό κυρίως την περίοδο της οικονομικής κρίσης και συγκεκριμένα στην τελευταία δράση που πραγματοποιήθηκε στην Νέα Υόρκη πριν από μερικές εβδομάδες στο πλαίσιο του «Rebrain Greece». «Μόλις επιστρέψαμε από την 5η Δράση του Rebrain Greece στη Νέα Υόρκη, όπου ταξιδέψαμε μαζί με 35 από τους μεγαλύτερους επιχειρηματικούς ομίλους της χώρας, οι οποίοι είναι σε αναζήτηση εξειδικευμένου προσωπικού», είπε η Υπουργός υπογραμμίζοντας την συγκινητική ατμόσφαιρα που επικράτησε στην εκδήλωση στην οποία συμμετείχαν πάνω από 1.800 Έλληνες από τις ΗΠΑ και τον Καναδά. «Η χώρα μας σήμερα έχει να επιδείξει μοναδικές επαγγελματικές ευκαιρίες. Και αυτές αναδεικνύουμε σε αυτές τις δράσεις. Και είναι πάρα πολύ συγκινητικό ότι, σύμφωνα με τα στοιχεία της EUROSTAT, πάνω από 422.000 Έλληνες έχουν ήδη επιστρέψει την τελευταία δεκαετία. Εμείς δεν θα σταματήσουμε ως Ελληνική Κυβέρνηση και ως Υπουργείο Εργασίας να αγωνιζόμαστε για να επιστρέψει και ο τελευταίος που έφυγε τα δύσκολα χρόνια της κρίσης», κατέληξε η Υπουργός.