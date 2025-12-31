Υπάρχουν συνεργασίες που γεννιούνται από στρατηγική και άλλες που γεννιούνται από ανάγκη για αλήθεια. Η συνεργασία του Sake a.k.a. Γιάννη Καραμπέτσου με την ομάδα μπάσκετ του Παναθηναϊκού AKTOR ανήκει ξεκάθαρα στη δεύτερη κατηγορία. Και ίσως γι’ αυτό να έχει τόσο ιδιαίτερο βάρος.

Ποιος είναι ο Sake

Ο Sake είναι από εκείνους τους καλλιτέχνες που δεν χρειάζονται συστάσεις, γιατί κουβαλούν μια πορεία που μιλά από μόνη της. Ξεκίνησε από τον δρόμο, μέσα από το graffiti και την street art, σε μια εποχή που η έκφραση στους τοίχους δεν ήταν μόδα, αλλά ανάγκη. Εκεί έμαθε να μιλά χωρίς φίλτρα, να δουλεύει με ένστικτο, να αφήνει το αποτύπωμά του χωρίς να ζητά άδεια. Και δικαιώθηκε.

Από το graffiti πέρασε στο tattoo, μεταφέροντας την ίδια ωμή ειλικρίνεια πάνω στο ανθρώπινο σώμα. Το τατουάζ για τον Sake δεν ήταν ποτέ διακοσμητικό, ήταν αφήγηση, σχέση, ανταλλαγή ενέργειας. Παράλληλα, η εικαστική του διαδρομή άνοιγε διαρκώς προστέθηκαν πίνακες και γλυπτά, έργα που σήμερα βρίσκονται σε σημαντικές γκαλερί στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, αποδεικνύοντας ότι η street καταγωγή μπορεί να συνυπάρξει με τον θεσμικό χώρο χωρίς να χάσει την urban ψυχή της. O Sake δεν είναι ένας καλλιτέχνης που μαλάκωσε για να κάνει fit in, αλλά μεγάλωσε παραμένοντας αληθινός.

Η συνεργασία με τον Παναθηναϊκό AKTOR

Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένας αθλητικός σύλλογος λοιπόν επιλέγει να συνεργαστεί με έναν σύγχρονο καλλιτέχνη για το λανσάρισμα merch, όχι απλώς ως designer, αλλά ως δημιουργό με πλήρη ελευθερία. Ο Παναθηναϊκός AKTOR επέλεξε τον Sake ακριβώς γι’ αυτό που είναι, δηλαδή για το καλλιτεχνικό του βλέμμα, το ύφος του, τη διαφορετική του ματιά που δε φοράει οπαδικά γυαλιά.

Το γεγονός ότι ο Sake δεν είναι οπαδός του Παναθηναϊκού, ούτε καν φίλαθλος κάποιας άλλης ομάδας είναι ένα πολύ ενδιαφέρον στοιχείο αυτής της επιλογής, καθώς όχι μόνο δεν αποτέλεσε εμπόδιο, αλλά λειτούργησε ως πλεονέκτημα. Η ομάδα ήθελε έναν καλλιτέχνη που θα αποτύπωνε τον Παναθηναϊκό όχι μέσα από οπαδικά φίλτρα, αλλά μέσα από καθαρή, εικαστική ματιά. Και του έδωσε κάτι σπάνιο την απόλυτη ελευθερία να δημιουργήσει χωρίς περιορισμούς, οδηγίες, κατευθύνσεις και δίχως «πρέπει».

Το πρώτο drop: PAO BC x SAKE

Η αρχή της συνεργασίας γίνεται με ένα πρώτο, συλλεκτικό λανσάρισμα που περιλαμβάνει πέντε T-shirts. Πέντε σχέδια τύπου sketch, όπου ο Sake ζωγραφίζει πέντε παίκτες της ομάδας μπάσκετ του Παναθηναϊκού με τον δικό του χαρακτηριστικό τρόπο.

Οι φιγούρες δεν είναι απλώς πορτρέτα. Φέρουν street art στοιχεία, γραμμές που μοιάζουν ατελείς αλλά είναι απόλυτα ελεγχόμενες, ενέργεια, κίνηση και συναίσθημα, ακριβώς όπως και τα έργα του. Δεν πρόκειται για τυπικό merch, αλλά για wearable art, για κομμάτια που γεφυρώνουν τον αθλητισμό με τη σύγχρονη τέχνη.

Και αυτό είναι μόνο η αρχή. Η συνεργασία μόλις ξεκίνησε και όλα δείχνουν πως το μέλλον θα έχει πολλά ακόμα να δώσει, με projects που ξεφεύγουν από τα συνηθισμένα και επαναπροσδιορίζουν το τι σημαίνει αθλητικό merch στην Ελλάδα.

Όπως μου είπε ο ίδιος «Όταν βρέθηκα μέσα στο γήπεδο και είδα τους οπαδούς στις κερκίδες, τους φαντάστηκα με τα T Shirts που σχεδίασα και αυτή η εικόνα μου φάνηκε πως ταίριαζε απόλυτα με την πλήρως ανανεωμένη και πολυτελή εικόνα του Telekom Center Athens. Eύχομαι αυτό το όραμά μου να γίνει κάποια στιγμή πραγματικότητα και ο κόσμος του Παναθηναΐκού να αγκαλιάσει τη δουλειά μου σε αυτή την τόσο out of the box συνεργασία.»

Σε ποια φάση της καλλιτεχνικής του πορείας βρίσκεται τώρα ο Sake;

Την ίδια στιγμή, ο Sake έχει επιστρέψει και στο tattoo studio του. Ξανακάνει τατουάζ στον κόσμο, όχι από υποχρέωση, αλλά από νοσταλγία, καθώς του έλειψαν η άμεση επαφή, η διαδικασία και η ανθρώπινη σύνδεση που μόνο το tattoo μπορεί να προσφέρει. Παράλληλα, αυτό το διάστημα μελετά σε βάθος την τεχνική του Kintsugi. Τη φιλοσοφία που βλέπει τα «σπασίματα» όχι ως ατέλειες, αλλά ως σημεία δύναμης. Την ιδέα ότι οι ρωγμές δεν κρύβονται, αλλά αναδεικνύονται. Αυτή τη λογική την αποτυπώνει ήδη στα έργα που επιμελείται, δίνοντας μια νέα, πιο ώριμη και βαθιά διάσταση στη δουλειά του.

Η συνεργασία του Sake με τον Παναθηναϊκό AKTOR είναιμια σύμπραξη τέχνης και αθλητισμού, αλλά και μια συνάντηση κόσμων που μέχρι τώρα κινούνταν παράλληλα. Και όταν κάτι ξεκινά με ελευθερία, εμπιστοσύνη και αλήθεια, το μόνο σίγουρο είναι ότι το καλύτερο δεν έχει έρθει ακόμα.