Για την επιστροφή ενοικίου αλλά και τα προβλήματα που προέκυψαν με αρκετούς δικαιούχους, μίλησε ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης, λέγοντας πως οι πολίτες από την Τρίτη 2/12 μπορούν να καλούν στο 1521 για να διευθετήσουν το ζήτημα.

«Θα υπάρχει το τηλεφωνικό κέντρο, το 1521, για να μπορούν να τηλεφωνήσουν οι πολίτες ώστε να λύσουν τα προβλήματά τους. Πάντοτε στην εφαρμογή ενός μέτρου υπάρχει μια περίοδος που γίνονται και διορθωτικές κινήσεις. Όλος ο κόσμος που δικαιούται θα πάρει τελικά το ένα ενοίκιο», είπε ο κ. Παπαθανάσης, μιλώντας στον ΣΚΑΪ.

«Και δεν ήταν μόνο το ένα ενοίκιο στην εβδομάδα που πέρασε, είχαμε και τα 250 ευρώ στους χαμηλοσυνταξιούχους. Μπαίνουμε στον Δεκέμβριο και θα ψηφίσουμε και τον προϋπολογισμό, ξεκινάμε από τον Ιανουάριο τη νέα φορολογική μεταρρύθμιση, έχουμε και τα μέτρα για τη μείωση των φορολογικών επιβαρύνσεων όπου και εκεί οι συμπολίτες μας θα δουν μια ελάφρυνση και χρήματα στην τσέπη τους», σημείωσε ο κ. Παπαθανάσης.

«Από τον Μάρτιο θα τρέξει το νέο πρόγραμμα “Ανακαινίζω”»

Για το νέο πρόγραμμα «Ανακαινίζω», ο αναπληρωτής υπουργός εξήγησε πως: «Eίναι ένα πρόγραμμα το οποίο διαπραγματεύτηκε ο πρωθυπουργός. Είναι το πρώτο πρόγραμμα στην Ευρώπη, αναμένουμε την έγκριση. Θα τρέξει από τον Μάρτιο, εφόσον ολοκληρωθεί η διαδικασία και ολοκληρωθεί. Θα έχει επιδότηση από 80-90% και είναι το πρόγραμμα που επιδοτεί την ανακαίνιση. Στα προηγούμενα προγράμματα είχαμε την ενεργειακή αναβάθμιση. Τώρα η ενεργειακή αναβάθμιση μπορεί να είναι σε ένα επίπεδο 20-30% και 70-80% θα είναι ανακαίνιση. Τα παλαιότερα σπίτια, πριν το ’90 έχουν ανάγκη ανακαίνισης και του μπάνιου, και της κουζίνας και άλλα θέματα που δεν έχουν σχέση με την ενεργειακή αναβάθμιση».

Αναφορικά για το ποια ακίνητα αφορά εξηγεί πως «αφορά κλειστά ακίνητα τα οποία είναι κλειστά για 2 χρόνια και εφόσον κάποιος έχει ιδιοκατοίκηση ή μένει στο σπίτι του, μπορεί να το ανακαινίσει. Δεν θα μπορεί να ανακαινιστεί σπίτι το οποίο είναι νοικιασμένο γιατί δεν θέλουμε να αυξήσουμε τα ενοίκια στην αγορά. Υπολογίζουμε πως θα έχουμε 500 εκατ. ευρώ, επομένως θεωρούμε πως 30.000 – 35.000 σπίτια θα ανακαινιστούν. Αφορά όλη την Ελλάδα», ενώ τόνισε ότι «αφορά σπίτια μέχρι 120 τετραγωνικά μέτρα και ανάλογα με την επιφάνεια την κατοικίας θα είναι και η επιδότηση. Υπολογίζουμε περίπου 300 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο. Δηλαδή 50 τετραγωνικά, 15.000 ευρώ και μέγιστο όριο είναι οι 36.000 ευρώ».