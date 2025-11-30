Ο ΠΑΟΚ μπαίνει σε μια νέα εποχή με τον Αριστοτέλη Μυστακίδη ως νέο ιδιοκτήτη της ΚΑΕ και η πρώτη μεταγραφή, όπως όλα δείχνουν, θα είναι αυτή του Αρτούρας Γκουντάιτις, με τον οποίο υπάρχει ήδη προφορική συμφωνία.

Ο νέος ιδιοκτήτης της ΚΑΕ δεν μπορεί, φυσικά, να αλλάξει όλο το ρόστερ κατά τη διάρκεια της σεζόν, μπορεί όμως να το δυναμώσει και η πρώτη κίνηση για να γίνει αυτό θα είναι η απόκτηση του Λιθουανού σέντερ, ο οποίος είχε περάσει στο παρελθόν από την Ελλάδα φορώντας τη φανέλα του Παναθηναϊκού.

Οι συζητήσεις με τον Γκουντάιτις είχαν αρχίσει πριν ολοκληρωθεί η μεταβίβαση των μετοχών της ΚΑΕ και τώρα που ο Μυστακίδης είναι ο νέος ιδιοκτήτης του ΠΑΟΚ ήρθε και η προφορική συμφωνία, με τις υπογραφές να αναμένονται μετά τις ιατρικές εξετάσεις που θα λάβουν χώρα τη Δευτέρα (1/12), όταν και θα προσγειωθεί στη Θεσσαλονίκη ο παίκτης.

Πλην του Παναθηναϊκού, ο Γκουντάιτις έχει αγωνιστεί και σε Ζαλγκίρις, Ολίμπια Μιλάνο και Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης, η τελευταία ομάδα του ήταν η Ρίτα Βίλνιους και στη Euroleague, συνολικά στην καριέρα του, έχει κατά μέσο όρο 8,6 πόντους, 4,7 ριμπάουντ, 0,5 ασίστ και 0,8 μπλοκ.