Οι ιδιοκτήτες ΙΧ και μοτοσικλετών πρέπει να γνωρίζουν ότι η προθεσμία για την πληρωμή των τελών κυκλοφορίας 2026 λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2025 και όποιος καθυστερήσει, θα αντιμετωπίσει πρόστιμα που αυξάνονται ανάλογα με τον χρόνο καθυστέρησης, με βάση τον νόμο 5113/2024.

Τα ποσά και η διαδικασία πληρωμής είναι πλέον εύκολα και ψηφιακά, είτε χρησιμοποιείτε κωδικούς TAXISnet είτε όχι.

Πληρωμή χωρίς κωδικούς TAXISnet

Μπορείτε να εκτυπώσετε το ειδοποιητήριο των τελών κυκλοφορίας χωρίς να χρειάζεστε κωδικούς TAXISnet:

Εισάγετε τον ΑΦΜ και τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματος.

Κάνετε κλικ στην εκτύπωση του εντύπου.

Πληρώνετε τα τέλη στις τράπεζες ή τα ΕΛΤΑ, χρησιμοποιώντας το έντυπο.

Πληρωμή τελών κυκλοφορίας χωρίς TAXISnet

Πληρωμή με κωδικούς TAXISnet μέσω πλατφόρμας myCAR

Η πλατφόρμα myCAR της ΑΑΔΕ προσφέρει:

Ψηφιακή ακινησία ή κυκλοφορία οχήματος χωρίς επίσκεψη στη ΔΟΥ.

Κατέβασμα ειδοποιητηρίου και βεβαίωση μη οφειλής τελών κυκλοφορίας.

Πληρωμή τελών με τον μήνα για οχήματα σε προσωρινή ακινησία.

Η είσοδος γίνεται με κωδικούς TAXISnet και η διαδικασία περιλαμβάνει:

Πληροφορίες για τα οχήματά σας

Κωδικούς πληρωμής ετήσιων και αναλογικών τελών

Εξαγωγή κωδικών σε Excel για πολλά οχήματα

Λήψη βεβαίωσης μη οφειλής για μεταβίβαση ή εξαγωγή οχήματος

Mobile banking και QR Code

Το ειδοποιητήριο περιλαμβάνει QR Code και RF, για γρήγορη και ασφαλή πληρωμή:

Σκανάροντάς το, μπορείτε να πληρώσετε μέσω mobile banking χωρίς να πληκτρολογήσετε ποσό ή κωδικό.

Ιδανικό για όσους δεν είναι εξοικειωμένοι με το διαδίκτυο αλλά χρησιμοποιούν τα ATM ή e-banking.

Αν διαθέτεις πιστωτική κάρτα πληρώνεις τα τέλη κυκλοφορίας σε 12 άτοκες μηνιαίες δόσεις.

Προθεσμία και νέα πρόστιμα

Καταληκτική ημερομηνία: 31/12/2025

Πρόστιμα εκπρόθεσμης πληρωμής:

Ιανουάριος: +25%

Φεβρουάριος: +50%

Από Μάρτιο και μετά: +100% (τουλάχιστον 30 ευρώ)

Παράδειγμα: Για τέλη 100€, το συνολικό ποσό θα είναι:

Ιανουάριο: 130€

Φεβρουάριο: 150€

Μάρτιο και μετά: 200€

Δεν παρέχεται πλέον παράταση πληρωμής.