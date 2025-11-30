Μετά από ένα επιτυχημένο πρόγραμμα εκδηλώσεων το καλοκαίρι του 2025 που έτυχε θερμής ανταπόκρισης από το κοινό της περιφέρειας, ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού «Όλη η Ελλάδα ένας Πολιτισμός» επιστρέφει το 2026 με την έβδομη διοργάνωσή του.

Όπως αναφέρει σημερινή ανακοίνωση του ΥΠΠΟ, το πρόγραμμα ενισχύεται ουσιαστικά, αυξάνοντας τον αριθμό των εκδηλώσεων από 70 σε 95 και αναπτύσσεται γύρω από τον θεματικό άξονα που εμπνέει ο περίφημος στίχος από τον Δύσκολο του Μενάνδρου «Ως χαρίεν έστ’ άνθρωπος, όταν άνθρωπος η» (Πόσο ωραίος -ώριμος- είναι ο άνθρωπος όταν πραγματικά είναι άνθρωπος). Έχοντας πλέον καθιερωθεί ως σημείο αναφοράς στον πολιτιστικό χάρτη της χώρας, ο θεσμός συνεχίζει να διευρύνει τον δημιουργικό διάλογο ανάμεσα στην πολιτιστική κληρονομιά και τη σύγχρονη καλλιτεχνική έκφραση.

«Επιστροφή στον άνθρωπο»

Στην έβδομη διοργάνωσή του -σημειώνει η ανακοίνωση του ΥΠΠΟ- ο θεσμός προσκαλεί την καλλιτεχνική κοινότητα της χώρας να δημιουργήσει έργα με επίκεντρο την «επιστροφή στον άνθρωπο». Στην εποχή που μετεωριζόμαστε ανάμεσα στον ανθρωπισμό και τον μετανθρωπισμό, στις τέχνες του ζωντανού θεάματος και την ψηφιακή συνθήκη, η επιστροφή στον άνθρωπο ως μέτρο της καλλιτεχνικής δημιουργίας είναι μια απαραίτητη χειρονομία. Οι παραστατικές τέχνες αποτελούν ένα πεδίο διαρκούς στοχασμού πάνω στην ανθρώπινη κατάσταση, τη στιγμή που οι έννοιες του ανθρώπινου, του ανθρωπισμού, του ανθρώπου διέρχονται μια χωρίς προηγούμενο κρίση, αλλά και είναι αντιμέτωπες με ένα αχαρτογράφητο μέλλον. Το πλαίσιο του θεσμού «Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός», που βασίζεται στον διάλογο του σύγχρονου πολιτισμού και του πολιτιστικού αποθέματος εμβληματικών αρχαιολογικών χώρων, είναι ένα ιδεώδες πλαίσιο για τη δημιουργία έργων που να διερευνούν το μεγάλο πεδίο διερώτησης που ανοίγει το απόφθεγμα του Μενάνδρου.

Το πρόγραμμα 2026 του θεσμού του ΥΠΠΟ «Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός» θα συγκροτηθεί από τις προτάσεις που θα επιλεγούν από Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης του Υπουργείου Πολιτισμού, κατόπιν ανοιχτής πρόσκλησης που απευθύνεται σε πολιτιστικούς φορείς που λειτουργούν με τη μορφή Αστικών μη Κερδοσκοπικών Εταιρειών (ΑΜΚΕ).

Οι προτάσεις θα υποβληθούν ηλεκτρονικά μέσω του Μητρώου Πολιτιστικών Φορέων (https://portal.culture.gov.gr/login/) από την Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου 2025 έως και τη Δευτέρα 12 Ιανουαρίου 2026.

Κάθε πρόταση πρέπει να συνδυάζει τουλάχιστον δύο από τους έξι τομείς:

Μουσική (όλα τα είδη: κλασική, σύγχρονη, παραδοσιακή – πρώτες εκτελέσεις, καινοτόμες συναυλιακές μορφές, νέα μέσα κ.ά.)

Θέατρο (όλα τα είδη: πρόζα, κουκλοθέατρο, θέατρο σκιών κλπ.) (εάν η β΄ τέχνη αφορά τη μουσική θα πρέπει να είναι πρωτότυπη)

Χορό (όλα τα είδη: κλασικό, σύγχρονο κλπ.) με διασκευή/παράφραση ήδη υπάρχουσας μουσικής (εάν η β΄ τέχνη αφορά τη μουσική θα πρέπει να είναι πρωτότυπη)

Μουσικό θέατρο (απαιτείται πρωτότυπη μουσική)

Εικαστικές τέχνες/περφόρμανς (όλα τα είδη: ζωγραφική, γλυπτική, φωτογραφία κλπ.)

Παραστάσεις/δράσεις για παιδιά και εφήβους.

Στις προτάσεις των εικαστικών τεχνών, η έκθεση μπορεί να καλύπτει και ολόκληρη την περίοδο λειτουργίας του προγράμματος, ενώ η δεύτερη απαραίτητη τέχνη θα παρουσιάζεται μέχρι δύο φορές.

15.000 ευρώ + ΦΠΑ

30.000 ευρώ + ΦΠΑ

Σύνολο: 95 παραγωγές συνολικού προϋπολογισμού 2.300.000 ευρώ + ΦΠΑ

Οι προτάσεις θα πρέπει να αφορούν πρωτότυπη δημιουργία. Δηλαδή να μην έχουν παρουσιαστεί, εν όλω ή εν μέρει, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό και να είναι βασισμένες στον ως άνω θεματικό άξονα, με σκοπό την ανάπτυξη συνεργειών και συνθέσεων πολιτιστικής κληρονομιάς και σύγχρονης δημιουργίας.

Το πρόγραμμα του θεσμού «Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός» για το 2026 θα πραγματοποιηθεί από την 1η Ιουλίου έως και την 31η Αυγούστου σε αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία ανά την επικράτεια που θα επιλέξει η Επιτροπή Αξιολόγησης σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4858/2021. Η Εθνική Λυρική Σκηνή ως εποπτευόμενος οργανισμός του ΥΠΠΟ έχει αναλάβει τη διοικητική και οργανωτική ευθύνη του προγράμματος.