Ένα τρομακτικό συμβάν προκάλεσε αναστάτωση στη Χαλκίδα, όταν ένας άντρας δέχθηκε απρόσμενη επίθεση ενώ κινούνταν πεζός στην περιοχή του Αγίου Ιωάννη.

Όπως μεταδίδει το evianews, το επεισόδιο αυτό δεν αποτελεί μεμονωμένο περιστατικό, καθώς λίγες μέρες νωρίτερα τέσσερις ακόμη πολίτες είχαν βιώσει παρόμοια εμπειρία, δεχόμενοι επιθέσεις την ώρα που περπατούσαν στους δρόμους της πόλης.

Το συγκεκριμένο περιστατικό σημειώθηκε λίγο πριν το βράδυ του Σαββάτου. Την ώρα που ο άντρας περπατούσε ανυποψίαστος, μια ομάδα ανήλικων τον πλησίασε αιφνιδιαστικά. Αρχικά τού ζήτησαν χρήματα, αλλά όταν εκείνος αρνήθηκε, η κατάσταση κλιμακώθηκε αμέσως. Οι ανήλικοι επιτέθηκαν με βίαιο τρόπο, χτυπώντας τον επανειλημμένα και τραβώντας τον στην άσφαλτο, προσπαθώντας να τον εξαναγκάσουν να τους παραδώσει ό,τι πολύτιμο είχε πάνω του – το πορτοφόλι και το κινητό του.

Το θράσος των δραστών ήταν εντυπωσιακά μεγάλο, αφού δεν δίστασαν να δράσουν λίγα μόνο μέτρα από το κτίριο της Αστυνομικής Διεύθυνσης Ευβοίας. Παρά την εγγύτητα στις αρχές, συνέχισαν να τον ξυλοκοπούν μέχρι που ο άτυχος άντρας αναγκάστηκε να τους παραδώσει το κινητό του τηλέφωνο για να γλιτώσει από τα χειρότερα.

Εξαπλώνεται η βία στις νεαρές ηλικίες

Η κοινωνία της Χαλκίδας είναι συγκλονισμένη από το άγριο αυτό περιστατικό. Πολλοί κάτοικοι εκφράζουν έντονη ανησυχία για την ολοένα αυξανόμενη εγκληματικότητα, φοβούμενοι ότι η βία εξαπλώνεται ακόμη και μεταξύ νεαρών ηλικιών.

Ένας κάτοικος μεγαλύτερης ηλικίας θυμάται με νοσταλγία πώς ήταν η ζωή στην πόλη πριν από μερικά χρόνια. «Παλιά δεν κλειδώναμε ούτε τα σπίτια ούτε τις αυλές μας και νιώθαμε όλοι μια μεγάλη οικογένεια», μας είπε, ανακαλώντας εποχές όπου οι γειτονιές λειτουργούσαν με εμπιστοσύνη και αίσθημα ασφάλειας.

Σήμερα όμως, όπως ο ίδιος τονίζει, το τοπίο έχει αλλάξει δραματικά. Τα ολοένα συχνότερα περιστατικά παραβατικότητας –ακόμη και από ανήλικους– έχουν κάνει τους κατοίκους πιο καχύποπτους και επιφυλακτικούς. «Τώρα κλειδωνόμαστε μέσα και κοιτάμε δύο φορές ποιος περνάει από τον δρόμο», λέει χαρακτηριστικά, αποτυπώνοντας το κλίμα φόβου που επικρατεί σε πολλές γειτονιές της πόλης.