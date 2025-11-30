Απάντηση στο κυριακάτικο μήνυμα του πρωθυπουργού στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δίνει ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ με ανακοίνωσή του στην στην οποία αναφέρει: «Ο κ. Μητσοτάκης ισχυρίζεται ότι η εβδομάδα που μας πέρασε ήταν εβδομάδα πληρωμών. Όλο και περισσότεροι συνειδητοποιούν ότι ήταν εβδομάδα εξαπάτησης, εμπαιγμού και επιτελικού φιάσκου για την κυβέρνηση».

Ακολούθως αποδομεί τις αναφορές του πρωθυπουργού υποστηρίζοντας: «Ας ξεκινήσουμε με τα 250 ευρώ σε μέρος των συνταξιούχων με περιουσιακά και εισοδηματικά κριτήρια. Το πήραν περίπου οι μισοί… Πρόκειται για μεγάλη ντροπή αν λάβει κανείς υπόψιν του την ακρίβεια, αλλά και αν λάβει υπόψιν του ότι το 2019 (έξι χρόνια πριν) είχε θεσμοθετηθεί τμήμα 13ης σύνταξης κατά πολύ μεγαλύτερο από αυτό που δίνει ο κ. Μητσοτάκης το 2025 με τα θηριώδη υπερπλεονάσματα».

Συνεχίζει με την αναφορά του πρωθυπουργού στα ενοίκια λέγοντας:

«Με τα ενοίκια το πλήρες μπάχαλο. Πήραν χρήματα άνθρωποι που δεν είχαν κάνει αίτηση και δεν νοίκιαζαν σπίτι, δεν πήραν όσα έπρεπε αυτοί που δικαιούνται το μέτρο. Ένα χάος γραφειοκρατίας ξεκινά για να διορθωθούν τα λάθη. Το πραγματικό ερώτημα όμως είναι αλλού και είναι βαθύτερο. Λύνουν ή αμβλύνουν τέτοιες πολιτικές “επιστροφή ενοικίου”, “Σπίτι Μου Ι-ΙΙ” το πρόβλημα της στεγαστικής κρίσης ή το επιδεινώνουν; Το επιδεινώνουν είναι η απάντηση, γιατί χρηματοδοτούν την ακρίβεια και την περαιτέρω αύξηση των ενοικίων και των τιμών των ακινήτων. Χρειάζεται άλλο πλέγμα πολιτικών για να παρέμβει η πολιτεία στο στεγαστικό. Πρωτοβουλίες όπως η κοινωνική κατοικία, η ρύθμιση των βραχυχρόνιων μισθώσεων κοκ».

Ακολούθως απαντά για την «επιστροφή των συλλογικών συμβάσεων» σημειώνοντας: «Την ίδια στιγμή που η κυβέρνησή του είναι μια κυβέρνηση εργασιακής απορρύθμισης, καθήλωσης των μισθών, μείωσης της αγοραστικής δύναμης, εκείνος πανηγυρίζει για τη δήθεν επιστροφή των συλλογικών συμβάσεων. Χωρίς όμως Εθνική Συλλογική Σύμβαση, χωρίς τη μετενέργεια στα επίπεδα προ μνημονίων, χωρίς τη διαιτησία και ουσιαστική ενίσχυση των ελεγκτικών μηχανισμών οι πρωτοβουλίες Μητσοτάκη είναι απλώς πυροτεχνήματα».

Αναφέρεται όμως ο ΣΥΡΙΖΑ και στον ΟΠΕΚΕΠΕ και στην υπόθεση του ΙΝΕΔΙΒΙΜ υποστηρίζοντας: «Για τον ΟΠΕΚΕΠΕ τι να πούμε; Η αριστεία των εμπλεκόμενων γαλάζιων στελεχών φαίνεται στα τυχερά παιχνίδια, που έχουν μια έφεση όλοι να κερδίζουν. Και ξέπλυμα μαύρου χρήματος και παριστάνουν τους ανήξερους… Την ίδια στιγμή οι αγρότες δηλώνουν εξαπατημένοι από τις καταβολές της Παρασκευής. Η κοροϊδία και η αναμονή συνεχίζεται. Για το σκάνδαλο των γαλάζιων στελεχών στο ΙΝΕΔΙΒΙΜ θα αρχίσει να παριστάνει για λίγο καιρό τον ανήξερο και στη συνέχεια με αυστηρό ύφος θα εξαγγείλει κάθαρση – θα προσπαθήσει να ρίξει τις ευθύνες σε όλους στην αρχή και όταν θα δει ότι δεν περνάει, θα το φορτώσει σε κάποιους συνεργάτες του. Ένας νέος ΟΠΕΚΕΠΕ γεννιέται».

Η ανακοίνωση κλείνει με σκωπτικό ύφος: «Ας μην είμαστε όμως μίζεροι, ας μην ασχολούμαστε όλο με τους πολλούς. Ας δούμε τι κάνουν και οι λίγοι… τα έσοδα της γενικής κυβέρνησης πάνε από ρεκόρ σε ρεκόρ, τα κέρδη που δημοσιεύουν οι εταιρείες ηλεκτρικής ενεργείας και πετρελαιοειδών επίσης είναι πολύ ψηλά, αναλόγως οι τράπεζες και τα super mαrket. Αυτή η Ελλάδα των λίγων τα μαζεύει και ξεζουμίζει την Ελλάδα των πολλών».