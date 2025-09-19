Οι ελεύθεροι επαγγελματίες μπορεί να γκρινιάζουν για το σύστημα τεκμαρτής φορολόγησης αλλά λίγοι είναι αυτοί που αποφασίζουν να αμφισβητήσουν το τεκμαρτό εισόδημα καθώς θεωρούν ότι αδικούνται και το πραγματικό τους εισόδημα είναι χαμηλότερο από το τεκμαρτό. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΑΑΔΕ, όπως προκύπτει από τις φορολογικές δηλώσεις που υποβλήθηκαν φέτος:

381.276 επαγγελματίες φορολογήθηκαν με βάση τεκμήρια, σε σύνολο 729.958 ατομικών επιχειρήσεων.

Μόλις 2.603 φυσικά πρόσωπα αμφισβήτησαν το τεκμαρτό εισόδημα μέσω της φορολογικής δήλωσης, όταν πέρυσι ήταν 4.358.

Η διαδικασία αμφισβήτησης του τεκμαρτού συστήματος φορολόγησης ολοκληρώνεται με αίτηση στην πλατφόρμα myBusinessSupport της ΑΑΔΕ έως σήμερα, 19 Σεπτεμβρίου 2025, και τη συμπλήρωση ερωτηματολογίου με πλήρη στοιχεία περιουσιακής κατάστασης και διαβίωσης του φορολογούμενου, του/της συζύγου και των προστατευόμενων μελών. Η αντίστοιχη προθεσμία για τα μέλη νομικών προσώπων με απλογραφικά βιβλία εκπνέει στις 29 Σεπτεμβρίου 2025.

Ερωτηματολόγιο

Η συμπλήρωση και υποβολή του ερωτηματολογίου γίνεται μέσω της ειδικής εφαρμογής στην ψηφιακή πύλη της ΑΑΔΕ και συγκεκριμένα στο myBusinessSupport στην ενότητα «Εφαρμογές». Οι φορολογούμενοι θα πρέπει να επιλέξουν εάν η αμφισβήτηση συνίσταται σε αντικειμενικούς λόγους, όπως στράτευση, εγκυμοσύνη, ασθένεια κ.λπ., ή ζητούν τον έλεγχο για να προσδιοριστεί το πραγματικό τους εισόδημα.

Σε περίπτωση μη συμπλήρωσης και υποβολής του ερωτηματολογίου εντός της προθεσμίας από τον φορολογούμενο, το δικαίωμα αμφισβήτησης χάνεται.

Στο ερωτηματολόγιο οι φορολογούμενοι καλούνται να δηλώσουν:

τραπεζικούς λογαριασμούς, επενδύσεις, συμμετοχές,

θυρίδες, έργα τέχνης, τιμαλφή, συλλογές,

οχήματα, σκάφη, αεροσκάφη, μετρητά, κρυπτονομίσματα,

στοιχεία κατανάλωσης ρεύματος, νερού, τηλεφωνίας για όλες τις κατοικίες,

ασφαλιστικά συμβόλαια, δαπάνες εκπαίδευσης, διατροφής, ταξίδια.

Ο έλεγχος

Εφόσον κατά την υποβολή της δήλωσης ο φορολογούμενος επιλέξει τη διενέργεια ελέγχου, ενημερώνεται με σχετικό μήνυμα για το δικαίωμα της Φορολογικής Διοίκησης:

α) Να προσδιορίσει το εισόδημά του με βάση κάθε διαθέσιμο στοιχείο ή με έμμεσες μεθόδους ελέγχου και

β) να επεκτείνει τον έλεγχο σε προγενέστερα φορολογικά έτη ή/και λοιπές φορολογίες ή άλλα φορολογικά αντικείμενα, ιδίως σε περίπτωση που οι παρεχόμενες πληροφορίες δεν ανταποκρίνονται στην πραγματική οικονομική του κατάσταση.

Ο έλεγχος διενεργείται εντός δώδεκα μηνών από την κοινοποίηση της εντολής. Με την ολοκλήρωση του φορολογικού ελέγχου εκδίδεται πράξη διορθωτικού προσδιορισμού φόρου και τυχόν επιπλέον ποσό φόρου βεβαιώνεται ή ο φόρος που έχει βεβαιωθεί κατά το ποσό που δεν οφείλεται, διαγράφεται ή επιστρέφεται κατά περίπτωση.