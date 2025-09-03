Μια νέα ηλεκτρονική εφαρμογή της ΑΑΔΕ βάζει φρένο σε καθυστερήσεις, διοικητικά κόστη και λάθη που μέχρι χθες στοίχιζαν σε πρόστιμα ή σε απώλειες αποζημιώσεων και επιχορηγήσεων. Επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες έχουν πλέον τη δυνατότητα να αλλάζουν ή να επεκτείνουν δραστηριότητα με λίγα κλικ. Ήδη, μέσα στις τρεις πρώτες ημέρες λειτουργίας της νέας εφαρμογής της ΑΑΔΕ υποβλήθηκαν πάνω από 1.200 αιτήσεις μέσω της πλατφόρμας.

Η διαδικασία που παλιότερα μπορούσε να τραβήξει ακόμα και έξι μήνες, πλέον ολοκληρώνεται σχεδόν αυτόματα. Κάθε χρόνο κατατίθενται περισσότερες από ένα εκατομμύριο δηλώσεις μεταβολής ΚΑΔ και καθεστώτος ΦΠΑ, ενώ με το νέο σύστημα οι χρήστες καθοδηγούνται βήμα-βήμα μέσα από το myAADE, μειώνοντας τον κίνδυνο λαθών.

Η εφαρμογή

Η διαδρομή στην πλατφόρμα της ΑΑΔΕ είναι η εξής:

Μητρώο & Επικοινωνία > Αλλαγή Στοιχείων Μητρώου > Στοιχεία Επιχείρησης > Μεταβολή Στοιχείων Επιχείρησης.

Για υποκαταστήματα εσωτερικού:

Μητρώο & Επικοινωνία > Αλλαγή Στοιχείων Μητρώου > Στοιχεία Εγκατάστασης Εσωτερικού > Αλλαγή Στοιχείων Εγκατάστασης Εσωτερικού.

Με τους κωδικούς Taxisnet, ο φορολογούμενος επιλέγει τον νέο ΚΑΔ μέσα από 6 κατηγορίες που συνδέονται με την υπαγωγή ή όχι σε καθεστώς ΦΠΑ.

Οι κατηγορίες ΦΠΑ

Οι επιλογές χωρίζονται σε:

Υπαγόμενοι σε ΦΠΑ

Μη υπαγόμενοι σε ΦΠΑ

Δυνητικώς μη υπαγόμενοι

Συνήθως απαλλασσόμενοι

Ενδεχομένως απαλλασσόμενοι

Απαλλασσόμενοι (Βιομηχανοποιημένα καπνά).

Ανάλογα με τον ΚΑΔ, το σύστημα «κλειδώνει» την υπαγωγή ή μη σε ΦΠΑ ή αφήνει την τελική επιλογή στον φορολογούμενο, με προειδοποιήσεις για να αποφευχθούν λάθη.

Καθεστώς ΦΠΑ

Παράλληλα, μπορούν να επιλεγούν περισσότερα καθεστώτα ΦΠΑ, όπως το κανονικό, των απαλλασσόμενων, των μικρών επιχειρήσεων, των πρακτορείων ταξιδιών, των αγροτών ειδικού καθεστώτος ή ακόμη των μεταπωλητών μεταχειρισμένων αγαθών.

Αυτόματη αλλαγή

Εφόσον ο συνδυασμός ΚΑΔ και ΦΠΑ είναι επιτρεπτός και δεν απαιτούνται δικαιολογητικά, η δήλωση ολοκληρώνεται άμεσα με ειδοποίηση στη θυρίδα «Τα Μηνύματά μου» και στο myAADE app. Αντίθετα, όταν υπάρχει ασυμβατότητα, το σύστημα «φρενάρει» τη διαδικασία με σχετικό μήνυμα.

Η εφαρμογή δίνει τη δυνατότητα για:

ταυτόχρονες μεταβολές ΚΑΔ και καθεστώτος ΦΠΑ,

άμεσες αλλαγές σε υποκαταστήματα,

ευρετήριο με πλήρη ονοματολογία ΚΑΔ για εύκολη αναζήτηση,

καθοδήγηση με προειδοποιητικά και απαγορευτικά μηνύματα.

Έτσι, αποφεύγονται λάθη που στο παρελθόν στέρησαν από επιχειρήσεις αποζημιώσεις Covid ή επιχορηγήσεις ΕΣΠΑ.