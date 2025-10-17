Αύξηση 4% έως 5% στις ασφαλιστικές εισφορές των μη μισθωτών -ελεύθερων επαγγελματιών, αυτοαπασχολούμενων και αγροτών- αναμένεται το 2026. Η εξέλιξη αυτή συνδέεται με την εφαρμογή του νέου δείκτη μισθών, ο οποίος θα καθορίζει τόσο τις μηνιαίες εισφορές όσο και τις συντάξιμες αποδοχές για τους μελλοντικούς συνταξιούχους.

Ο δείκτης μισθών, που διαμορφώνεται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή σε συνεργασία με το υπουργείο Εργασίας, αντικαθιστά τον προηγούμενο τρόπο υπολογισμού, ο οποίος βασιζόταν κυρίως στον πληθωρισμό. Η αλλαγή αυτή μετατοπίζει τις αυξήσεις των εισφορών πιο κοντά στην πραγματική εξέλιξη των μισθών στην οικονομία, ενώ ταυτόχρονα συνδέει τις εισφορές με τις μελλοντικές συντάξεις, δημιουργώντας μεγαλύτερη διαφάνεια και αναλογικότητα.

Η εφαρμογή του νέου συστήματος είχε αρχικά προγραμματιστεί για το 2025, αλλά η καθυστέρηση στην επεξεργασία των δεδομένων μισθών οδήγησε στη μετάθεση κατά ένα έτος. Το αποτέλεσμα είναι ότι για το 2026 οι εισφορές αναμένεται να καταγραφούν υψηλότερες, αντανακλώντας την αναπροσαρμογή προς την πραγματική αγορά εργασίας.

Τρόπος υπολογισμού και πρώτες εκτιμήσεις

Με βάση τις πρώτες ενδείξεις, η κατώτατη ασφαλιστική κατηγορία θα κυμανθεί μεταξύ 187 και 190 ευρώ μηνιαίως, ενώ οι υψηλότερες κατηγορίες θα παρουσιάσουν αντίστοιχες αυξήσεις 4%-5%. Η αναπροσαρμογή αφορά περίπου 1,8 εκατομμύρια μη μισθωτούς, που θα κληθούν να καταβάλουν υψηλότερες εισφορές τόσο για την κύρια σύνταξη όσο και για την υγειονομική περίθαλψη και την επικουρική ασφάλιση.

Σύμφωνα με τις προβλέψεις της Τράπεζας της Ελλάδος, η μέση αύξηση των μισθών για το 2025 αναμένεται να φτάσει στο 5,5%, έναντι πληθωρισμού περίπου 3%, ο οποίος μέχρι σήμερα καθόριζε την πορεία των εισφορών. Η διαφορά αυτή υποδηλώνει ότι οι νέες εισφορές θα αυξηθούν ταχύτερα, ενώ μακροπρόθεσμα αναμένεται να ενισχύσουν τις συντάξεις των μη μισθωτών.

Ασφαλιστικές εισφορές ανά κατηγορία

Οι εισφορές για το 2026, συμπεριλαμβανομένων της υγειονομικής περίθαλψης και της επικουρικής ασφάλισης, εκτιμώνται ως εξής:

1η κατηγορία: 254,44–256,88 ευρώ (από 244,65 ευρώ), αύξηση 4%-5%

3η κατηγορία: 365,91–369,43 ευρώ (από 351,84 ευρώ)

6η κατηγορία: 685,77–692,36 ευρώ (από 659,39 ευρώ)

Η επιλογή ασφαλιστικής κατηγορίας παραμένει καθοριστική για το ύψος της μελλοντικής σύνταξης. Η κατώτατη κατηγορία, εάν διατηρηθεί για 40 έτη, οδηγεί σε σύνταξη περίπου 860 ευρώ, ενώ η 3η και η 4η κατηγορία αντιστοιχούν σε σύνταξη πάνω από 1.085 ευρώ. Η 6η κατηγορία εξασφαλίζει περίπου 1.850 ευρώ μετά από 40 χρόνια ασφάλισης.

Επιπτώσεις ανά επαγγελματική κατηγορία

Η αύξηση των εισφορών επηρεάζει διαφορετικά τις κατηγορίες μη μισθωτών:

Ελεύθεροι επαγγελματίες με χαμηλά εισοδήματα θα δουν μικρές αυξήσεις στην κατώτατη κατηγορία, αλλά σημαντική διαφορά στην τελική σύνταξη.

με χαμηλά εισοδήματα θα δουν μικρές αυξήσεις στην κατώτατη κατηγορία, αλλά σημαντική διαφορά στην τελική σύνταξη. Αυτοαπασχολούμενοι υψηλότερων εισοδημάτων και με σταθερή δραστηριότητα θα επωφεληθούν από τις αυξημένες συντάξιμες αποδοχές.

υψηλότερων εισοδημάτων και με σταθερή δραστηριότητα θα επωφεληθούν από τις αυξημένες συντάξιμες αποδοχές. Αγρότες ενδέχεται να αντιμετωπίσουν δυσκολίες στην άμεση καταβολή των υψηλότερων εισφορών, γεγονός που θα απαιτήσει προσαρμογή στην εκκαθάριση του φορολογητέου εισοδήματος και στην ρευστότητα.

Το νέο σύστημα εισφορών στοχεύει στη διασύνδεση των ασφαλιστικών εισφορών με την πραγματική εξέλιξη των μισθών, προσφέροντας μεγαλύτερη διαφάνεια και σταδιακή αύξηση των συντάξεων. Παράλληλα, διασφαλίζει ότι οι εισφορές παραμένουν αναλογικές προς τα εισοδήματα και δημιουργεί ένα σταθερό πλαίσιο για τον προγραμματισμό των μη μισθωτών.

Η εφαρμογή του από το 2026 σηματοδοτεί σημαντική αναπροσαρμογή στον τρόπο υπολογισμού των εισφορών, ενώ η επιλογή της κατάλληλης ασφαλιστικής κατηγορίας παραμένει καθοριστικός παράγοντας για το τελικό ύψος της σύνταξης.