Με έξι παρεμβάσεις που καλύπτουν όλο το φάσμα της αγοράς κατοικίας, παρουσιάστηκε το νέο πακέτο μέτρων για το στεγαστικό, σε μια περίοδο που οι πιέσεις στα ενοίκια και η περιορισμένη διαθεσιμότητα κατοικιών συνεχίζουν να επηρεάζουν χιλιάδες νοικοκυριά, ιδιαίτερα στα μεγάλα αστικά κέντρα αλλά και σε τουριστικές περιοχές.

Ο σχεδιασμός των μέτρων εστιάζει κυρίως στην αύξηση της προσφοράς κατοικιών, μέσα από την ενεργοποίηση ανενεργών ακινήτων και τη ρύθμιση πρακτικών που έχουν αποσύρει σημαντικό μέρος του στεγαστικού αποθέματος από τη μακροχρόνια μίσθωση. Παράλληλα, περιλαμβάνει παρεμβάσεις που αφορούν εργαζομένους σε κρίσιμους τομείς του Δημοσίου, καθώς και κινήσεις αξιοποίησης δημόσιας περιουσίας.

Ανακαίνιση παλαιών και κλειστών κατοικιών

Στην καρδιά του πακέτου βρίσκεται το πρόγραμμα ανακαίνισης παλαιών και κλειστών ακινήτων, με συνολικό προϋπολογισμό 400 εκατ. ευρώ. Η επιδότηση μπορεί να καλύψει έως και το 90% του κόστους των εργασιών, με ανώτατο ποσό τις 36.000 ευρώ ανά κατοικία. Στόχος είναι να επιστρέψουν στην αγορά χιλιάδες σπίτια που σήμερα παραμένουν ανεκμετάλλευτα, αυξάνοντας άμεσα τη διαθεσιμότητα, ιδιαίτερα σε περιοχές με αυξημένη ζήτηση.

Στήριξη εργαζομένων εκτός μεγάλων αστικών κέντρων

Για περίπου 50.000 εκπαιδευτικούς, γιατρούς και νοσηλευτές που εργάζονται εκτός Αττικής και Θεσσαλονίκης, προβλέπεται επιστροφή δύο ενοικίων ετησίως, ανεξαρτήτως εισοδήματος. Το μέτρο στοχεύει στη διευκόλυνση της στέγασης σε περιοχές όπου το κόστος ενοικίασης είναι δυσανάλογα υψηλό σε σχέση με τα εισοδήματα, όπως σε νησιά και ορεινές περιοχές.

Αξιοποίηση δημόσιων κτιρίων για στέγαση

Το πακέτο περιλαμβάνει και την αναβάθμιση δημοτικών και κρατικών κτιρίων, τα οποία θα μετατρέπονται σε κατοικίες για δημοσίους υπαλλήλους. Η παρέμβαση αυτή επιχειρεί να δώσει λύσεις σε περιοχές με σοβαρό στεγαστικό πρόβλημα, ενισχύοντας ταυτόχρονα την παρουσία βασικών δημόσιων υπηρεσιών.

Αλλαγές στη βραχυχρόνια μίσθωση

ΑΚΙΝΗΤΑ(ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ EUROKINISSI)

Σημαντικές αλλαγές προβλέπονται και στο καθεστώς της βραχυχρόνιας μίσθωσης. Οι περιορισμοί επεκτείνονται στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, ενώ σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, στις ζώνες όπου ισχύει απαγόρευση, τα ακίνητα που μεταβιβάζονται θα διαγράφονται αυτόματα από το Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής. Η στόχευση είναι η επιστροφή περισσότερων κατοικιών στη μακροχρόνια μίσθωση και η αποσυμπίεση της αγοράς.

Νέο πλαίσιο για ιδιωτικές επενδύσεις στη μακροχρόνια ενοικίαση

Το νέο πακέτο περιλαμβάνει ρυθμίσεις που αφορούν ιδιωτικές επενδύσεις σε κατοικίες που θα διατίθενται αποκλειστικά για μακροχρόνια μίσθωση τουλάχιστον δέκα ετών. Προβλέπονται φορολογικές διευκολύνσεις, ενώ θα ισχύει ανώτατο όριο μισθώματος, το οποίο θα καθορίζεται κεντρικά, ώστε να διατηρούνται προσιτές τιμές.

Πολεοδομικές παρεμβάσεις για ανενεργά ακίνητα

Το πλαίσιο συμπληρώνεται από πολεοδομικές ρυθμίσεις που επιταχύνουν τη μετατροπή εγκαταλελειμμένων ή ημιτελών κτιρίων σε κατοικίες. Τα ακίνητα αυτά θα μπορούν να εντάσσονται σε καθεστώς ιδιωτικών επενδύσεων με φορολογικά οφέλη, συμβάλλοντας στην αξιοποίηση ανενεργών υποδομών και στη σταδιακή αύξηση του στεγαστικού αποθέματος.

Οι έξι παρεμβάσεις συνθέτουν ένα πολυεπίπεδο πακέτο, που επιχειρεί να αντιμετωπίσει το στεγαστικό πρόβλημα τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και με πιο δομικές λύσεις. Η αποτελεσματικότητά του θα κριθεί στην πράξη, τόσο από την ταχύτητα εφαρμογής όσο και από το αν θα καταφέρει να αυξήσει ουσιαστικά τη διαθεσιμότητα κατοικιών σε μια αγορά που παραμένει υπό έντονη πίεση.