Οι Νικς επέστρεψαν στους τίτλους για πρώτη φορά μετά το 1973, κατακτώντας το NBA Cup με νίκη 124-113 απέναντι στους Σπερς στον τελικό.

Η ομάδα της Νέας Υόρκης είχε να γευτεί τη χαρά ενός τροπαίου εδώ και δεκαετίες, καθώς το τελευταίο της πρωτάθλημα χρονολογούνταν από το 1973. Το κίνητρο ήταν μεγάλο και οι Νικς το απέδειξαν στον τελικό του NBA Cup, δείχνοντας χαρακτήρα και αποφασιστικότητα. Με το τελικό 124-113 επί των Σπερς, σήκωσαν την κούπα, η οποία πέρυσι είχε καταλήξει στους Μπακς.

Καθοριστική αποδείχθηκε η τέταρτη περίοδος, όπου οι Νικς κυριάρχησαν πλήρως, τρέχοντας ένα επιμέρους 35-19 που τους οδήγησε στον θρίαμβο, σε μια ιδιαίτερα φορτισμένη στιγμή για την πόλη. MVP της αναμέτρησης αναδείχθηκε ο εξαιρετικός Μπράνσον.

Ο ηγέτης της Νέας Υόρκης ολοκλήρωσε τον αγώνα με 25 πόντους, 4 ριμπάουντ και 8 ασίστ. Πολύτιμη ήταν και η συμβολή του Ανουνόμπι με 28 πόντους και 9 ριμπάουντ, ενώ ο Τάουνς πρόσθεσε 16 πόντους και 11 ριμπάουντ.

Για τους Σπερς, ο Καστλ κατέγραψε 15 πόντους, 7 ριμπάουντ και 12 ασίστ. Ο Γουεμπανιάμα, ερχόμενος από τον πάγκο, σημείωσε 18 πόντους με 6 ριμπάουντ, ενώ ο Φοξ τελείωσε το ματς με 16 πόντους και 9 ασίστ.