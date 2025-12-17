Τραγική κατάληξη είχε περιστατικό αστυνομικού ελέγχου στη Λευκάδα, όταν ένας 50χρονος άνδρας έχασε τη ζωή του στην προσπάθειά του να αποφύγει τη σύλληψη για κατοχή ναρκωτικών.

Συγκεκριμένα, αστυνομικοί σταμάτησαν τον άνδρα για έλεγχο ενώ κινούνταν με το αυτοκίνητό του. Τη στιγμή του ελέγχου, ο 50χρονος φέρεται να κατάπιε ένα μπαλάκι που περιείχε πιθανότατα ηρωίνη, προκειμένου να μην εντοπιστούν τα ναρκωτικά στην κατοχή του.

Το μπαλάκι, βάρους περίπου 8 γραμμαρίων ναρκωτικής ουσίας, προκάλεσε ασφυξία, με αποτέλεσμα ο άνδρας να αρχίσει να πνίγεται. Οι αστυνομικοί αντιλήφθηκαν άμεσα την κρίσιμη κατάσταση και τον μετέφεραν χωρίς καθυστέρηση στο νοσοκομείο.

Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, ο 50χρονος δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή και κατέληξε λίγη ώρα αργότερα, σύμφωνα με τον ΑΝΤ1. Οι συνθήκες του περιστατικού διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.