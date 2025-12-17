Πολύ αυξημένη είναι από νωρίς σήμερα, Τετάρτη 17/12 η κίνηση στους περισσότερους οδικούς άξονες της Αττικής, Μποτιλιάρισμα επικρατεί στον Κηφισό, στην Αττική Οδό οι καθυστερήσεις ξεπερνούν τη μισή ώρα ενώ προβλήματα παρατηρούνται και στο κέντρο της Αθήνας.

Ειδικότερα, σοβαρά προβλήματα σημειώνονται στα εξής σημεία:

Αθηνών-Κορίνθου/Λ. Αθηνών (έξοδος)

Αθηνών-Κορίνθου/Λ. Αθηνών (είσοδος)

Αθηνών-Λαμίας (Αθηνών έως κόμβος Καλυφτάκη – έξοδος)

Αθηνών-Λαμίας (κόμβος Καλυφτάκη έως Αθηνών – είσοδος)

Λ. Κηφισού (άνοδος)

Λ. Κηφισού (κάθοδος)

Προβλήματα υπάρχουν και στο κέντρο της Αθήνας και ειδικότερα στους δρόμους γύρω από το Σύνταγμα, στη Μεσογείων και στην Κηφισίας.

Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Καθυστερήσεις που ξεπερνούν τη μισή ώρα σημειώνονται σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση της Αττικής Οδού στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο από τον κόμβο της Φυλής έως τον κόμβο της Κηφισίας.

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο

άνω των 30’ από κόμβο Φυλής έως κόμβο Κηφισίας.

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα

15΄-20΄ από κόμβο Ανθούσας έως κόμβο Κηφισίας.

