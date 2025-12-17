Ούριος άνεμος πνέει για τα ξενοδοχεία της Αθήνας του Ομίλου Λάμψα με τζίρο που θα υπερκεράσει το φράγμα των 100 εκατ. ευρώ, ενώ από πλευράς Ομίλου το 2025 ο κύκλος εργασιών θα κινηθεί ανοδικά σε σχέση με τη χρήση του 2024.

Όπως σημειώνει η εκτελεστική πρόεδρος του Ομίλου Λάμψα, κα Χλόη Λασκαρίδη, θετικά βαίνουν και τα αποτελέσματα αναφορικά με τις πληρότητες των μονάδων, ενώ ελαφρά υποχώρηση σημειώνεται στη μέση τιμή των δωματίων. Στην επετηρίδα των θετικών αποτελεσμάτων ξεχωρίζουν οι επιδόσεις του Athens Capital-MGallery και συμπληρώνει η κα Λασκαρίδη ότι «είναι πολύ ικανοποιητική και η θέση του νέου μας αποκτήματος των MGallery Suites στην οδό Ζαλοκώστα.

Ωστόσο στη Σερβία, λόγω εσωτερικών ζητημάτων (πορείες, διαδηλώσεις και σχετικές δυσκολίες), τα αποτελέσματα των ξενοδοχείων του Ομίλου (Hyatt Regency και Mercure Belgrade Excelsior) υστέρησαν των αρχικών στόχων και εκτιμήσεων, με συνέπεια να επηρεάζονται και τα συνολικά μεγέθη σε επίπεδο Ομίλου».

Η περίοδος 2026-2027

Ειδικότερα για την προσεχή σεζόν η εκτελεστική πρόεδρος του Ομίλου Λάμψα τονίζει: «Είμαστε συγκρατημένα αισιόδοξοι για την περίοδο του 2026 και θέτουμε αντίστοιχα υψηλότερους στόχους, εστιάζοντας κυρίως στην αύξηση της μέσης τιμής. Θεωρούμε ότι και η αγορά της Σερβίας θα ανακάμψει σημαντικά.

Ιδιαίτερα ενθαρρυντικά είναι τα στοιχεία για την περίοδο του 2027, ως προς τις κρατήσεις groups, ο ρυθμός των οποίων, από τώρα δείχνει σημαντική δυναμική και ως γνωστόν, αυτή η κατηγορία αποτελεί ένα σημαντικό μέρος της επιχειρηματικής δραστηριότητας».

Τα νέα projects

Αναφορικά με τα επί θύραις projects η κα Λασκαρίδη ανέφερε ότι η επένδυση δαπάνης 30 εκατ. ευρώ σε έκταση 100 στρ. ριζικού εκσυγχρονισμού και αναβάθμισης του Elatos Resort και Spa στον Παρνασσό θα ανήκει στην αλυσίδα Emblems Collection του Ομίλου Accor, υλοποιείται βάσει του σχεδιασμού, με ορίζοντα ολοκλήρωσης και λειτουργίας πριν τα τέλη του 2026. Στόχος είναι η δημιουργία ενός wellness mountain resort πολυτελείας, ξεχωριστών ποιοτικών προδιαγραφών, 12μηνης λειτουργίας. Η μεταμόρφωση του πολυτελούς ορεινού σαλέ που θα λειτουργεί σε ετήσια βάση, θα θέσει νέα πρότυπα προσιτής πολυτέλειας και διαχρονικής κομψότητας, δημιουργώντας ένα από τα κορυφαία Κέντρα Ευεξίας στην Ευρώπη.

Εντωμεταξύ, ante portas βρίσκεται εκτενές πρόγραμμα αναβάθμισης των πολυτελών ξενοδοχείων Μεγάλη Βρετανία και King George. Μεταξύ άλλων προβλέπεται η επέκταση της δυναμικότητας του Μεγάλη Βρετανία με 18 εμβληματικές σουίτες προς την πλευρά της Οδού Βουκουρεστίου (Αθηνογένη), ενώ σχεδιάζεται η επέκταση και ανακατασκευή του spa με στόχο τη δημιουργία Κέντρου Ευεξίας στην καρδιά της Αθήνας.

Για το συγκρότημα του Voria στο Μαρούσι, οι πρόδρομες κατασκευαστικές εργασίες έχουν ξεκινήσει και υλοποιούνται βάσει των χρονοδιαγραμμάτων. Οι συζητήσεις για την επιλογή του Hotel Operator βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο και σύντομα θα γίνουν οι σχετικές ανακοινώσεις. Στόχος είναι το ξενοδοχείο του VORIA να λειτουργήσει υπό την ομπρέλα ενός διεθνούς hotel operator υψηλού κύρους, δημιουργώντας ένα ξενοδοχείο που θα ανταποκρίνεται στα υψηλότερα διεθνή standards και θα αναβαθμίζει συνολικά το VORIA ως προορισμό. Το δε Entertainment Καζίνο μαζί με το πολυτελές δυναμικότητας 150 δωματίων ξενοδοχείο αναμένεται να ανοίξουν ταυτόχρονα τις πύλες τους το Μάιο του 2028.

Για το ακίνητο στην οδό Κριεζώτου πλησίον του Athens Capital, βάσει του σχετικού διαγωνισμού του ΕΦΚΑ, έχει ασκηθεί το δικαίωμα προτίμησης όπως προβλέπεται από τους όρους του διαγωνισμού, για τη δημιουργία υπερσύγχρονου σταθμού αυτοκινήτων, προϋπολογισμού τουλάχιστον 4 εκατ. ευρώ και 780.000 ευρώ σε ετήσια μισθώματα.

Ανατέμνοντας τις πηγές άντλησης τουριστών που στηρίζουν τον όμιλο Λάμψα, η κα Λασκαρίδη επισημαίνει ότι κύριες αγορές, παραμένουν οι ΗΠΑ και η Μεγάλη Βρετανία, προσθέτοντας ότι πάντα υπάρχει ο στόχος για την ανάπτυξη νέων αγορών και περισσότερων πελατειακών ομάδων.