Την ώρα που στην Ολομέλεια της Βουλής κορυφωνόταν η συζήτηση για τον προϋπολογισμό του 2026, ο Αλέξης Τσίπρας επέλεγε να απευθυνθεί στην κοινωνία από την Πάτρα, κατά την πρώτη βιβλιοπαρουσίαση της «Ιθάκης» εκτός Αθηνών. Εξαρχής έγινε ξεκάθαρο ότι η εκδήλωση θα ξεπερνούσε τα όρια μιας τυπικής βιβλιοπαρουσίασης και μετατράπηκε σε ανοιχτή πολιτική δήλωση. Ο πρώην πρωθυπουργός χρησιμοποίησε το βήμα για να στείλει πολλαπλά μηνύματα, τόσο προς την κυβέρνηση όσο και προς το εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ, δείχνοντας ότι επιχειρεί πλέον πιο καθαρά να πλασαριστεί ως το βασικό αντίπαλο δέος της κυβερνητικής πολιτικής.

Καταρχάς, η επιλογή της Πάτρας είχε έντονο συμβολισμό. Πρόκειται για μια πόλη με ιστορική σημασία για τη δημοκρατική παράταξη, όπου ο Αλέξης Τσίπρας κατέγραφε ισχυρά ποσοστά ήδη από το 2012. Η παρουσία του στην αχαϊκή πρωτεύουσα ερμηνεύεται ως προσπάθεια επανασύνδεσης με κοινωνικά στρώματα που πιέζονται, αλλά και ως υπενθύμιση του πολιτικού του αποτυπώματος στην περιφέρεια.

H οικονομική και κοινωνική πολιτική της κυβέρνηση στο επίκεντρο της ομιλίας του Αλέξη Τσίπρα

Στο επίκεντρο της ομιλίας του βρέθηκε η οικονομική και κοινωνική πολιτική της κυβέρνησης. Με εμφανή ένταση και βραχνιασμένη φωνή, ο πρώην πρωθυπουργός ανέφερε χαρακτηριστικά: «Σεβαστήκαμε το τελευταίο ευρώ από τις θυσίες του ελληνικού λαού», επιδιώκοντας να αντιπαραβάλει τη δική του διακυβέρνηση με τις σημερινές επιλογές. Στη συνέχεια εξαπέλυσε σφοδρή κριτική για τη στάση της κυβέρνησης απέναντι στον πρωτογενή τομέα, λέγοντας ότι «η επιλογή τους ήταν να αφήσουν τους αγρότες μόνους τους» και ότι ο κυβερνητικός σχεδιασμός στηρίζεται «σε ένα θνησιγενές παραγωγικό μοντέλο, σαν αυτό που μας οδήγησε στην κρίση».

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στη διαχείριση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης, σημειώνοντας ότι «ο πρωτογενής τομέας είναι στον αυτόματο πιλότο» και ότι «τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης πήγαν σε 30 επιχειρήσεις». Με αυτόν τον τρόπο, ο Αλέξης Τσίπρας επιχείρησε να αναδείξει τις ανισότητες που, όπως υποστηρίζει, ενισχύονται από την κυβερνητική πολιτική και να παρουσιαστεί ως εκφραστής όσων μένουν εκτός στήριξης.

Αναφερόμενος στις κινητοποιήσεις των αγροτών και των κτηνοτρόφων, υποστήριξε ότι «οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι δίκαια βρίσκονται στους δρόμους, η κυβέρνηση οφείλει να δώσει λύση τώρα», προσθέτοντας ότι υπάρχουν διαθέσιμα εργαλεία και πόροι. Κάλεσε, μάλιστα, την κυβέρνηση να προχωρήσει άμεσα στη χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης, ακόμη και με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής, ώστε να υπάρξει συμψηφισμός σε μεταγενέστερο χρόνο.

Η κριτική του δεν περιορίστηκε όμως μόνο στην οικονομία. Σε υψηλούς τόνους, μίλησε για «ένα καθεστώς διαφθοράς με κανόνες μαφίας», υποστηρίζοντας ότι η κοινωνία είναι οργισμένη και αναζητά διέξοδο. Όπως είπε, ο κόσμος ζητά «οξυγόνο και πολιτική αλλαγή», τονίζοντας ότι «χρειάζεται ένα σοκ εμπιστοσύνης». Μέσα από αυτή τη φρασεολογία, ο πρώην πρωθυπουργός επιχείρησε να εμφανιστεί ως φορέας μιας ευρύτερης πολιτικής ανατροπής. Στο ίδιο πλαίσιο, επανέφερε την πρότασή του για την επιβολή πατριωτικού φόρου στους οικονομικά ισχυρούς, συνδέοντάς την με την ανάγκη ενός νέου πατριωτισμού. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, «εκτός από την Ελλάδα του “Φραπέ”, υπάρχει η Ελλάδα του φιλότιμου και της αλληλεγγύης», επιχειρώντας να διαχωρίσει δύο διαφορετικά κοινωνικά και πολιτικά πρότυπα.

Την ίδια στιγμή, στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ, η κινητικότητα γύρω από τον Αλέξη Τσίπρα προκαλεί αναταράξεις. Στελέχη και βουλευτές που επιθυμούν να βρεθούν πολιτικά στο πλευρό του πιέζουν για ταχύτερες αποφάσεις και για τη δημιουργία νέου πολιτικού φορέα. Στη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας προ ημερών, το βαρύ κλίμα στην Κουμουνδούρου δεν αποτυπώθηκε ανοιχτά, ωστόσο ο νυν πρόεδρος Σωκράτης Φάμελλος άφησε αιχμές προς τον πρώην πρωθυπουργό και επανέλαβε τη θέση του υπέρ της συγκρότησης κοινού ψηφοδελτίου των προοδευτικών δυνάμεων, επιλογή που δεν φαίνεται να βρίσκεται στους σχεδιασμούς του κ. Τσίπρα. Όσοι θεωρούν ότι ο κύκλος των συνεργασιών έχει κλείσει, είτε δεν πήραν τον λόγο είτε απουσίασαν.

Στο ίδιο του το βιβλίο, όμως, ο Αλέξης Τσίπρας θέτει σαφείς «κόκκινες γραμμές» για το πολιτικό του μέλλον, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν προτίθεται να μοιραστεί την επόμενη ημέρα με συγκεκριμένα πρόσωπα και ότι όσοι παλιοί συμμετάσχουν σε νέα προσπάθεια δεν θα έχουν προνόμια. Το 2026, άλλωστε, θεωρείται κομβικό έτος για τον ΣΥΡΙΖΑ, ωστόσο η αυτοοργάνωση που περιγράφεται παραμένει ακόμη ασαφής και δύσκολη στην εφαρμογή. Οι τοπικές οργανώσεις του κόμματος ενδέχεται να βρεθούν υπό πίεση το επόμενο διάστημα, ειδικά αν ο πρώην πρωθυπουργός διευρύνει τον κύκλο των περιοδειών του. Ήδη, σύμφωνα με πληροφορίες, έχει δεχθεί πολλές προσκλήσεις από όλη την Ελλάδα, αλλά και από την Κύπρο. Οι αποφάσεις που θα ληφθούν μέσα στο νέο έτος αναμένεται να είναι κρίσιμες, καθώς η σταδιακή «απογύμνωση» της Κουμουνδούρου μπορεί να αρχίσει να γίνεται εμφανής και σε επίπεδο νομαρχιακών επιτροπών.