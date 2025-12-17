Η κυβέρνηση της Βενεζουέλας εξέφρασε την έντονη αντίθεσή της στις δηλώσεις που έκανε σήμερα ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, χαρακτηρίζοντάς τες ως «μια χυδαία, απερίσκεπτη και σοβαρή απειλή» για την εδαφική ακεραιότητα και τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας.

Σε επίσημη ανακοίνωση από το Καράκας, η κυβέρνηση σημειώνει ότι ο Αμερικανός πρόεδρος, μέσω των κοινωνικών δικτύων και «παραβιάζοντας το Διεθνές Δίκαιο, το ελεύθερο εμπόριο και την ελεύθερη ναυσιπλοΐα», εμφανίζεται να θεωρεί ως ιδιοκτησία του το πετρέλαιο, τα εδάφη και τους ορυκτούς πόρους της Βενεζουέλας, απαιτώντας την άμεση παράδοσή τους. Επιπλέον, προτείνεται η επιβολή «ενός υποτιθέμενου ναυτικού στρατιωτικού αποκλεισμού» με στόχο «να κλέψει τους πόρους που ανήκουν στην Πατρίδα μας».

Η Βενεζουέλα επαναβεβαιώνει την πλήρη και αναφαίρετη κυριαρχία της επί όλων των φυσικών πόρων της, καθώς και το δικαίωμά της στην ελεύθερη ναυσιπλοΐα και στο ελεύθερο εμπόριο. Στο πλαίσιο αυτό, έχει δώσει οδηγίες στη διπλωματική της αντιπροσωπεία στα Ηνωμένα Έθνη να καταγγείλει επίσημα αυτή τη σοβαρή παραβίαση της διεθνούς τάξης.

Η ανακοίνωση αναφέρεται επίσης στην επίμαχη φράση του κ. Τραμπ — «μέχρι να επιστρέψουν στις ΗΠΑ όλο το πετρέλαιο, τη γη και άλλα περιουσιακά στοιχεία που μας έκλεψαν στο παρελθόν» — και υπογραμμίζει ότι αποκαλύπτει μια «παρεμβατική και αποικιοκρατική» πρόθεση, η οποία έχει ήδη καταγγελθεί τόσο από τη Βενεζουέλα όσο και από τμήματα του αμερικανικού λαού.

«Απευθύνουμε έκκληση στον λαό των ΗΠΑ και στους λαούς όλου του κόσμου να απορρίψουν με κάθε μέσο αυτή την εξωφρενική απειλή», αναφέρεται στο κείμενο, επαναλαμβάνοντας ότι «η Βενεζουέλα δεν θα ξαναγίνει ποτέ αποικία αυτοκρατορίας ή οποιασδήποτε ξένης δύναμης».

Η κυβέρνηση ολοκληρώνει το μήνυμά της τονίζοντας την ενότητα του λαού, της Μπολιβαριανής Εθνικής Ένοπλης Δύναμης και των σωμάτων ασφαλείας για την υπεράσπιση της Ανεξαρτησίας, της κυριαρχίας και της ειρήνης της χώρας, παραθέτοντας τα λόγια του Σιμόν Μπολίβαρ: «Ευτυχώς, έχει φανεί ότι μια χούφτα ελεύθερων ανθρώπων μπορεί να νικήσει ισχυρές αυτοκρατορίες».