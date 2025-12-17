Οι λίγες νεφώσεις τοπικά αυξημένες στα ανατολικά και στην Κρήτη, οι βόρειοι άνεμοι με εντάσεις έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο, η περιορισμένη ορατότητα και οι ομίχλες τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι τα κύρια χαρακτηριστικά του καιρού για σήμερα, 17/12 ενώ παγετός θα σημειωθεί στα βόρεια ηπειρωτικά.

Πιο αναλυτικά, την Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου σε ολόκληρη τη χώρα θα επικρατήσουν καλές καιρικές συνθήκες με ηλιοφάνεια και λίγες νεφώσεις. Τοπικά αυξημένες θα είναι οι νεφώσεις στα ανατολικά ηπειρωτικά, στη Χαλκιδική και στην Κρήτη. Τις πρωινές και τις βραδινές ώρες η ορατότητα στα ηπειρωτικά θα είναι περιορισμένη και θα σχηματιστούν ομίχλες. Παγετός θα εκδηλωθεί τα ξημερώματα στα βόρεια ηπειρωτικά.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από -4 έως 11 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από -2 έως 12-14, στη Θεσσαλία από 1 έως 13-15 βαθμούς, στην Ήπειρο από 2 έως 15-16, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 3 έως 16-18 βαθμούς, στα Επτάνησα από 6 έως 16-17, και στα νησιά του Αιγαίου και στην Κρήτη από 7 έως 16-18 βαθμούς Κελσίου.

Στο Αιγαίο θα πνέουν βόρειοι άνεμοι με εντάσεις 4-5 και τοπικά 6 μποφόρ. Στο Ιόνιο θα πνέουν άνεμοι μεταβαλλόμενων διευθύνσεων με εντάσεις που δε θα ξεπερνούν τα 4 μποφόρ.

Στο νομό Αττικής και στην πόλη της Αθήνας περιμένουμε αραιές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί με εντάσεις 3-4 μποφόρ και πιθανώς στα ανατολικά του νομού τοπικά 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9 έως 16 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε αραιές νεφώσεις. Τη νύχτα και νωρίς το πρωί η ορατότητα θα είναι περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις με εντάσεις 2-3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 5 έως 13 βαθμούς.