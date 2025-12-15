Πριν από τα Χριστούγεννα θα πληρωθούν οι συντάξεις Ιανουαρίου 2026, με τους συνταξιούχους να βλέπουν στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς τα ποσά ήδη αυξημένα κατά 2,4% μεικτά. Η αύξηση είναι ενσωματωμένη στη σύνταξη και δεν θα καταβληθεί ξεχωριστά, ενώ αφορά το σύνολο των κύριων συντάξεων.

Οι πληρωμές θα πραγματοποιηθούν σε δύο δόσεις, οι πρώτες πληρωμές θα γίνει την προσεχή Παρασκευή 19 και οι επόμενες την Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2025, ανάλογα με το Ταμείο. Τα χρήματα θα είναι διαθέσιμα στα ATM από το απόγευμα της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας.

Κατά συνέπεια μέχρι το απόγευμα της προσεχούς Παρασκευής θα έχουν πληρωθεί όλες οι συντάξεις.

Στις 19 Δεκεμβρίου θα καταβληθούν οι συντάξεις των νέων συνταξιούχων (μετά την 1/1/2017) των ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ, ενώ στις 22 Δεκεμβρίου θα ακολουθήσουν οι συντάξεις των ασφαλισμένων του ΙΚΑ, του ΝΑΤ, του Δημοσίου και των λοιπών Ταμείων μισθωτών του ΕΦΚΑ.

Μαζί με την αύξηση, εφαρμόζεται για πρώτη φορά και η μείωση της προσωπικής διαφοράς κατά 50% για όσους συνταξιοδοτήθηκαν πριν από το 2016. Πρόκειται για αλλαγή που διευρύνει τον αριθμό των συνταξιούχων που θα δουν πραγματική αύξηση στο καθαρό ποσό της σύνταξής τους, έστω και περιορισμένη.

Στην πράξη, οι συνταξιούχοι χωρίς προσωπική διαφορά θα λάβουν ολόκληρη την αύξηση του 2,4%. Όσοι έχουν προσωπική διαφορά μικρότερη από το μισό της αύξησης, θα δουν αύξηση τουλάχιστον ίση με το 50% αυτής, ενώ όσοι έχουν μεγαλύτερη προσωπική διαφορά θα λάβουν το υπόλοιπο μισό της αύξησης, με τον συμψηφισμό να μειώνεται αισθητά σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια.

Από το 2027 και μετά, οι αυξήσεις θα καταβάλλονται στο σύνολό τους, χωρίς συμψηφισμό με την προσωπική διαφορά, όπως θα έχει διαμορφωθεί η κύρια σύνταξη έως το τέλος του 2026. Αυτό σημαίνει ότι σταδιακά όλοι οι συνταξιούχοι θα συμμετέχουν πλήρως στις ετήσιες αυξήσεις.

Παρά τη φετινή αύξηση, τα ποσά που λαμβάνει η πλειονότητα των συνταξιούχων παραμένουν χαμηλά. Περισσότεροι από τους μισούς συνταξιούχους λαμβάνουν έως 940 ευρώ καθαρά τον μήνα, ενώ πάνω από το ένα τρίτο περιορίζεται σε καθαρή σύνταξη έως 658 ευρώ.

Σχεδόν τρεις στους δέκα ζουν με ποσά έως 564 ευρώ, γεγονός που περιορίζει το πραγματικό όφελος της αύξησης, ιδιαίτερα σε συνθήκες ακρίβειας. Η φετινή προσαρμογή έρχεται σε ένα περιβάλλον στο οποίο οι συνταξιούχοι έχουν υποστεί σημαντικές απώλειες τα προηγούμενα χρόνια.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις συνταξιουχικών οργανώσεων, από το 2010 έως σήμερα οι απώλειες υπερβαίνουν τα 130 δισ. ευρώ, ενώ μόνο για το 2026 προβλέπονται πρόσθετες επιβαρύνσεις από κρατήσεις υπέρ υγείας, εισφορές και συμψηφισμούς.

Υπό αυτές τις συνθήκες, η πληρωμή των αυξημένων συντάξεων πριν από τα Χριστούγεννα λειτουργεί περισσότερο ως μια περιορισμένη οικονομική ανάσα, παρά ως ουσιαστική αποκατάσταση των εισοδημάτων που χάθηκαν την προηγούμενη δεκαετία.