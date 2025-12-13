Με σκληρή ρητορική και σαφείς αιχμές για στρατιωτική κλιμάκωση, ο Ντόναλντ Τραμπ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο χερσαίων πληγμάτων κατά εμπόρων ναρκωτικών, κατονομάζοντας τη Βενεζουέλα αλλά και «άλλες περιοχές» ως πιθανούς στόχους.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο, ο πρόεδρος των ΗΠΑ παρουσίασε την επόμενη φάση της αμερικανικής στρατηγικής κατά του διεθνούς λαθρεμπορίου ναρκωτικών, τονίζοντας ότι μετά τη θάλασσα, σειρά έχει πλέον η ξηρά.

Ο Τραμπ υπονόησε ότι οι χερσαίες επιχειρήσεις θα μπορούσαν να ξεκινήσουν άμεσα, λέγοντας πως «θα αρχίσουν να συμβαίνουν». Όπως ανέφερε, οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν ήδη επιτύχει σημαντικά αποτελέσματα στο θαλάσσιο μέτωπο. «Εξαλείψαμε το 96% των ναρκωτικών που εισέρχονταν δια θαλάσσης. Τώρα αρχίζουμε από την ξηρά, η ξηρά είναι πολύ πιο εύκολη. Αυτό θα αρχίσει να συμβαίνει», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Trump:



We knocked out 96% of the drugs coming in by water.



Now we are starting by land, land is a lot easier.



That is going to start happening. pic.twitter.com/IoFzbNO28y — Clash Report (@clashreport) December 12, 2025

Σε ερώτηση για το αν υπάρχει κάτι που μπορεί να κάνει η Βενεζουέλα προκειμένου να αποτρέψει ενδεχόμενες χερσαίες επιθέσεις, ο Αμερικανός πρόεδρος απέφυγε να δώσει σαφή απάντηση. «Δεν θέλω να το πω αυτό», είπε, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι το ζήτημα δεν περιορίζεται αποκλειστικά στη χώρα της Λατινικής Αμερικής. «Δεν πρόκειται μόνο για χερσαίες επιθέσεις στη Βενεζουέλα, αλλά για χερσαίες επιθέσεις εναντίον φρικτών ανθρώπων που εισάγουν ναρκωτικά και σκοτώνουν τον λαό μας», πρόσθεσε.

Ο Ντόναλντ Τραμπ ρωτήθηκε επίσης αν οι ΗΠΑ εξετάζουν το ενδεχόμενο κατάσχεσης περισσότερων πετρελαϊκών περιουσιακών στοιχείων της Βενεζουέλας. Και σε αυτή την περίπτωση, επέλεξε να μην αποκαλύψει λεπτομέρειες. «Δεν θα ήταν πολύ έξυπνο εκ μέρους μου να σας το πω αυτό», απάντησε, επαναλαμβάνοντας ότι η κυβέρνησή του «καταστρέφει τα ναρκωτικά σε επίπεδα που κανείς δεν έχει ξαναδεί ποτέ».