Αμετακίνητοι στις θέσεις τους παραμένουν οι αγρότες ενώ τα βλέμματα είναι σταμμένα στο Λευκώνα Σερρών όπου αύριο, Πέμπτη 18/12 στις 14:00 θα συναντηθούν τα μέλη της Πανελλαδικής Επιτροπής Μπλόκων.

Εκεί, οι εκπρόσωποι παραγωγών από όλη τη χώρα, καλούνται να χαράξουν την επόμενη μέρα των κινητοποιήσεών τους, αφού συζητήσουν τις τελευταίες απαντήσεις της κυβέρνησης, για τα αιτήματά τους.

Οι αγρότες αποφασίζουν εάν θα παραμείνουν στα μπλόκα

Από τη συνεδρίαση που θα διεξαχθεί στις Σέρρες αναμένεται να προκύψουν καθοριστικές αποφάσεις, για το εάν τα αγροτοκτηνοτροφικά μπλόκα θα παραμείνουν, θα ενισχυθούν ή θα πάρουν κάποια άλλη μορφή.

Έντονη είναι η ανησυχία των παραγωγικών φορέων για τη διατήρηση των αγροτικών μπλόκων στους δρόμους. Επαγγελματίες και παραγωγικοί φορείς δηλώνουν πως λόγω των αγροτικών κινητοποιήσεων, καταγράφουν ήδη απώλειες και εμφανίζονται ανήσυχοι ενόψει των εορτών.

Σύμφωνα με ταξιδιωτικά γραφεία στη Θεσσαλονίκη, η μείωση των κρατήσεων για οδικές εκδρομές τις ημέρες των εορτών αγγίζει το 40% σε σχέση με πέρυσι.

Υποτονική, όπως μεταδίδει το ERTNews είναι η κίνηση και σε προορισμούς εντός συνόρων, που φημίζονται για τα χριστουγεννιάτικα χωριά, όπως τα Τρίκαλα και η Δράμα.

Όπως διαμηνύουν οι αγρότες, οι κινητοποιήσεις τους, δεν έχουν ως στόχο να ταλαιπωρήσουν τις μετακινήσεις των πολιτών ενόψει των Χριστουγέννων, αλλά να δικαιώσουν τα αιτήματά τους. Τα βλέμματα όλων, πάντως, παραμένουν στραμμένα στις επόμενες κινήσεις τους, τις οποίες αναμένεται να ανακοινώσουν μετά την ολοκλήρωση των συσκέψεών τους.