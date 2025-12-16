Σταθερά στα αγροτοκτηνοτροφικά μπλόκα παραμένουν οι παραγωγοί της Βόρειας Ελλάδας, συνεχίζοντας τους συμβολικούς αποκλεισμούς. Για σήμερα έχουν οργανώσει, μεταξύ άλλων, δράσεις που στοχεύουν στην ευαισθητοποίηση του κοινού αλλά και στην ενημέρωσή του για τα προβλήματα του πρωτογενούς τομέα.

Τα αγροτικά μπλόκα σε Μάλγαρα- «Πράσινα Φανάρια- Δερβένι- Χαλκηδόνα- Σιθωνία

Έναν με δύο τόνους ρύζι θα μοιράσουν σήμερα, από νωρίς το μεσημέρι, στους διερχόμενους οδηγούς, οι αγρότες που παραμένουν σταθερά στα διόδια Μαλγάρων, επί της Εθνικής Οδού Αθηνών – Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο της πανελλαδικής απεργίας της ΑΔΕΔΥ. Το απόγευμα θα συμμετάσχουν στην πορεία που έχει προγραμματιστεί στη Θεσσαλονίκη, εκφράζοντας έτσι τη στήριξή τους στις διεκδικήσεις των απεργών.

Από την 1η Δεκεμβρίου, οι αγρότες του Δήμου Δέλτα και της ευρύτερης περιοχής κρατούν κλειστό το ρεύμα προς Αθήνα, ενώ η κυκλοφορία προς Θεσσαλονίκη ανοίγει και κλείνει περιοδικά και στην αποψινή γενική τους συνέλευση θα λάβουν τις τελικές αποφάσεις για το εάν, από αύριο, θα κλείσουν και το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη μόνιμα.

Παρατεταγμένα παραμένουν τρακτέρ και αγροτικά οχήματα στα «Πράσινα Φανάρια», στο κομβικό σημείο της διασταύρωσης πριν από το αεροδρόμιο «Μακεδονία». Όπως και στον κόμβο Δερβενίου, στη διασταύρωση της παλαιάς εθνικής οδού Θεσσαλονίκης – Καβάλας με άλλες σημαντικές οδικές αρτηρίες, μεταξύ των οποίων και αυτή που οδηγεί προς τη Νέα Σάντα Κιλκίς. Για σήμερα δεν προγραμματίζεται κάποια κινητοποίηση.

Σε αποκλεισμό δύο ωρών πρόκειται να προχωρήσουν και σήμερα οι συμμετέχοντες στο μπλόκο της Χαλκηδόνας, από τις 17.00, και στα δύο ρεύματα επί της παλαιάς Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης – Έδεσσας. Το σημείο έχει ενισχυθεί από αγρότες από διάφορες περιοχές της Πέλλας.

Οι συμμετέχοντες στο πρώτο μπλόκο που στήθηκε μέσα στον νομό Χαλκιδικής στα φανάρια της Νικήτης, στη Σιθωνία, παραμένουν στο σημείο, το οποίο και συνεχίζει να ενισχύεται. Το συγκεκριμένο μπλόκο έχει στηθεί με πρωτοβουλία μελισσοκόμων και αγροτών της ευρύτερης περιοχής.

Σύμφωνα με απόφαση των γενικών συνελεύσεων των συμμετεχόντων στα παραπάνω μπλόκα, όλοι θα δώσουν το «παρών» στο σημερινό συλλαλητήριο στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο της απεργίας που έχει προκηρύξει η ΑΔΕΔΥ.

Η εικόνα σε Ημαθία – Πέλλα και Πιερία

Σταθερά στο μπλόκο τους στον κόμβο της Κουλούρας παραμένουν οι παραγωγοί, οι οποίοι σήμερα θα μοιράσουν συνολικά 360 βαζάκια κομπόστας ροδάκινου στους διερχόμενους οδηγούς, παραμένοντας στο σημείο χωρίς να προχωρούν σε αποκλεισμό.

Σε επ’ αόριστον αποκλεισμό βρίσκεται από τις 3/12 το ρεύμα με κατεύθυνση τη Βέροια, επί της Εγνατίας Οδού, από αγρότες της Αλεξάνδρειας που έστησαν μπλόκο στον κόμβο Νησελίου. Οι αγρότες διατηρούν ανοιχτή μία δίοδο αποκλειστικά για οχήματα έκτακτης ανάγκης, ενώ στο σημείο έσπευσαν με τα τρακτέρ και τα αγροτικά τους οχήματα κτηνοτρόφοι και αγρότες από την Κρύα Βρύση νομού Πέλλας.

Παραμένουν, επίσης, τα αγροτοκτηνοτροφικά μπλόκα στον κόμβο Γυψοχωρίου Πέλλας επί της εθνικής οδού Θεσσαλονίκης – Έδεσσας, ενώ αγρότες από τη Βεγορίτιδα και το Καϊμακτσαλάν παρέταξαν τα τρακτέρ τους στη θέση «Αλυσίδα», στη διασταύρωση της Δροσιάς Πέλλας.

Σε κινητοποιήσεις βρίσκονται και οι παραγωγοί της Σκύδρας, αγροτικό μπλόκο έστησαν αγρότες από τον δήμο Αλμωπίας στην είσοδο της Αριδαίας και οι Εδεσσαίοι συνάδελφοί τους βρίσκονται σταθερά στον περιφερειακό δρόμο, στο σημείο «Φανάρια». Σε κοινή γραμμή, οι συμμετέχοντες στα παραπάνω αγροτοκτηνοτροφικά μπλόκα Πέλλας, θα προχωρήσουν σήμερα σε συμβολικό αποκλεισμό του τελωνείου της Σκύδρας, από τις πέντε το απόγευμα και για δύο ώρες.

Στην Πιερία, αγρότες του Αιγινίου έχουν στήσει μπλόκο στην είσοδο της κωμόπολης, προχωρώντας σε αποκλεισμούς επί της παλαιάς Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης – Κατερίνης. Στον κόμβο Βαρικού, βρίσκονται παραγωγοί από τον Δήμο Δίου – Ολύμπου, με τα τρακτέρ και τα αγροτικά τους οχήματα, πραγματοποιώντας συμβολικές κινητοποιήσεις.

Τι γίνεται σε Δράμα και Καβάλα

Σε συμβολικούς αποκλεισμούς εξακολουθούν να προχωρούν αγρότες, οι οποίοι έχουν στήσει το μπλόκο τους στη διασταύρωση Κοκκινογείων-Προσοτσάνης, που αποτελεί κεντρικό σημείο σύνδεσης των οικισμών της περιοχής και οδηγεί προς τα ελληνοβουλγαρικά σύνορα, στο πέρασμα της Εξαπλατάνου και προς την πόλη της Δράμας. Σήμερα, από το συγκεκριμένο μπλόκο θα μεταβούν στο συλλαλητήριο που διοργανώνεται στο κέντρο της Δράμας, με πέντε τρακτέρ και αγροτικά οχήματα.

Στον νομό Καβάλας έχουν στηθεί τρία μπλόκα: στη Χρυσούπολη, στο Αρχαίο Θέατρο των Φιλίππων και στον κόμβο της Μουσθένης στην Εγνατία Οδό. Τονίζεται ότι αγρότες από τον Νέστο, το Παγγαίο και την ευρύτερη περιοχή της Καβάλας, διανυκτέρευσαν το βράδυ στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας και αναχώρησαν, νωρίς το πρωί, με τα τρακτέρ για τα μπλόκα.

Στο μεταξύ, συνεχίζει ο επ’ αόριστον αποκλεισμός στον κόμβο Κερδυλλίων, επί της Εγνατίας Οδού (Κερδύλλια – Σέρρες και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας), από αγρότες και κτηνοτρόφους του νομού Σερρών. Η κυκλοφορία και διέλευση στο σημείο γίνεται στο εξής μόνο από τις παρακαμπτήριες οδούς για όλα τα οχήματα και τα φορτηγά.