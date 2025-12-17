Το Μαρόκο επιταχύνει το μεγάλο αθλητικό του άλμα με στόχο τo Copa Africa 2025 και το Μουντιάλ 2030. Η χώρα εκτοξεύεται με επενδύσεις-ρεκόρ, υπερσύγχρονα γήπεδα και φιλόδοξη στήριξη στα τμήματα υποδομής και στο ποδόσφαιρο Γυναικών, για να καθιερωθεί ως παγκόσμια δύναμη.

Το «MEGA γήπεδο» που έχει ήδη εγκαινιάσει το Μαρόκο

Το Μαρόκο κάνει αισθητή την παρουσία του στη διεθνή αθλητική σκηνή. Λίγες ημέρες πριν φιλοξενήσει το Κύπελλο Εθνών Αφρικής και με το βλέμμα στραμμένο στο Μουντιάλ 2030 -που θα οργανώσει μαζί με την Ισπανία και την Πορτογαλία -η χώρα του Μαγκρέμπ επιταχύνει μια βαθιά αναβάθμιση των υποδομών της με επενδύσεις χωρίς προηγούμενο.

Το σχέδιο, που ευθυγραμμίζεται με τη συνολική στρατηγική ανάπτυξης του Βασιλείου, ξεπερνά κατά πολύ την απλή κατασκευή γηπέδων. Στόχος είναι η δημιουργία ενός βιώσιμου αθλητικού οικοσυστήματος, ικανό να αναδείξει ταλέντα, να επαγγελματικοποιήσει τον χώρο και να διασφαλίσει υψηλές επιδόσεις.

Designed by Populous in partnership with Paris-based architects Oualalou + Choi, the spectacular 115,000-capacity Stade Hassan II in Casablanca, Morocco, will be the largest football stadium in the world.



Read more: https://t.co/Y7Yh5NaOQi pic.twitter.com/hrNyKFXyzw — Populous (@Populous) August 21, 2024

Πάνω από 20 δισεκατομμύρια ντιράμ (περίπου 1,86 δισ. ευρώ) έχουν διατεθεί άμεσα για τον επανασχεδιασμό του αθλητικού χάρτη της χώρας: νέα γήπεδα, κέντρα υψηλής απόδοσης, βελτιώσεις στις μεταφορές και αποφασιστική στήριξη στο γυναικείο ποδόσφαιρο και τις ακαδημίες. Παράλληλα, ένα συνολικό πρόγραμμα 150 δισεκατομμυρίων ντιράμ (περίπου 14 δισ. ευρώ) ενισχύει το δίκτυο αθλητικών, υδάτινων και μεταφορικών υποδομών που συνδέονται με τη διογράνωση που αρχίζει σε λίγες ημέρες και το Μουντιάλ 2030.

Γήπεδα αντάξια του στόχου

Από τα εννέα γήπεδα που θα φιλοξενήσουν το επερχόμενο Κύπελλο Αφρικής, τα πέντε (Ραμπάτ, Ταγγέρη, Φες, Αγκαντίρ και Μαρακές) θα χρησιμοποιηθούν και στο Μουντιάλ. Αυτά σε Ραμπάτ και Ταγγέρη θα έχουν προσαρμοστεί στα απαιτητικά πρότυπα της FIFA πριν από το τουρνουά, ενώ αυτά σε Μαρακές, Αγκαντίρ και Φες θα ολοκληρώσουν την ανακαίνισή τους σε δεύτερη φάση.

Το κόσμημα του στέμματος θα είναι το Μεγάλο Στάδιο Χασάν Β’ στο Κάζαμπλανκα, που βρίσκεται υπό κατασκευή και αναμένεται να γίνει το μεγαλύτερο στον πλανήτη, με χωρητικότητα 115.000 θεατών.

Επιπλέον, η χώρα έχει εξοπλίσει πάνω από 55 κέντρα προπόνησης, με περισσότερα από 100 γήπεδα πιστοποιημένα από τη FIFA και τεχνολογία αιχμής σε αποστράγγιση και χλοοτάπητα.

Τεχνολογία, μέσα και ψηφιοποίηση

Η Διεθνής Έκθεση της Κάζαμπλανκα θα μετατραπεί σε σύγχρονο Διεθνές Κέντρο Εκπομπών (IBC), με πάνω από 40.000 τ.μ. υποδομών «broadcast». Το Μαρόκο προχωρά επίσης προς τα «έξυπνα γήπεδα»: βιομετρικές εισόδους, ψηφιακά εισιτήρια και κάμερες τελευταίας γενιάς, στο πλαίσιο της στρατηγικής «Marruecos Digital 2030».

Ακαδημίες, υποδομές και γυναικείο ποδόσφαιρο σε άνοδο

Η εκπαίδευση είναι αδιανόητη χωρίς υποδομές. Η Ακαδημία Ποδοσφαίρου Μοχάμεντ VI, πρότυπο στην Αφρική, διευρύνει τη δράση της, ενώ δημιουργούνται νέα περιφερειακά κέντρα ανίχνευσης ταλέντων. Ενισχύονται τα προγράμματα προπόνησης, διαιτησίας και αθλητικής επιστήμης, ενώ δίνεται ιστορική ώθηση στο γυναικείο ποδόσφαιρο.

Ο προϋπολογισμός για τις γυναικείες κατηγορίες αυξάνεται συνεχώς, με επαγγελματική Λίγκα Γυναικών και μεικτές ακαδημίες που ανοίγουν δρόμο για νέες γενιές. Η πρόσφατη επιτυχία της εθνικής γυναικών – που προκρίθηκε για πρώτη φορά σε Παγκόσμιο Κύπελλο – επιβεβαιώνει την αποτελεσματικότητα αυτής της πολιτικής.

Συνδεσιμότητα, βιωσιμότητα και κληρονομιά

Το δίκτυο 5G, τα συστήματα έξυπνης βιντεοεπιτήρησης και τα μέτρα ενεργειακής αποδοτικότητας συμπληρώνουν ένα μοντέλο μέλλοντος. Η ηλιακή ενέργεια και οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας θα τροφοδοτούν γήπεδα και κέντρα προπόνησης, σύμφωνα με την πράσινη στρατηγική του Βασιλείου.

Η κυβέρνηση και η Βασιλική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία του Μαρόκου έχουν ξεκάθαρη θέση: Το Copa Africa 2025 και το Μουντιάλ 2030 δεν αποτελούν στόχο από μόνα τους, αλλά αφετηρία. Το Μαρόκο θέλει να αφήσει μόνιμη κληρονομιά, με σύγχρονες υποδομές και πραγματικές ευκαιρίες για τις νέες γενιές.