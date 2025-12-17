Για πολλούς, τα ενεργειακά ποτά είναι απλώς ένας γρήγορος τρόπος να μείνουν ξύπνιοι και δραστήριοι μέσα στη μέρα. Για έναν άνδρα όμως, αυτή η καθημερινή συνήθεια έκρυβε έναν σοβαρό κίνδυνο που κανείς δεν είχε υποψιαστεί.

Η υπερβολική κατανάλωση καφεΐνης δεν οδήγησε μόνο σε ένα απειλητικό για τη ζωή ιατρικό επεισόδιο, αλλά και σε μια σημαντική επιστημονική διαπίστωση που έφερε στο προσκήνιο τους πραγματικούς κινδύνους των ενεργειακών ποτών για την καρδιά και τον εγκέφαλο.

Ο 50χρονος άνδρας, σχετικά υγιής, υπέστη εγκεφαλικό επεισόδιο λόγω υπερκατανάλωσης ενεργειακών ποτών, όπως αναφέρεται σε επιστημονική δημοσίευση στο περιοδικό BMJ Case Reports από γιατρούς των Πανεπιστημιακών Νοσοκομείων του Νότιγχαμ στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Ο άνδρας, του οποίου το όνομα δεν δόθηκε στη δημοσιότητα, όπως ούτε και η μάρκα των ενεργειακών ποτών που κατανάλωνε, περιγράφεται ως «γενικά σε καλή φυσική κατάσταση και υγιής».

Ξαφνικά ωστόσο παρουσίασε αδυναμία στην αριστερή πλευρά του σώματος, μούδιασμα και αταξία, δηλαδή κακή συντονισμένη κίνηση ή ασταθές βάδισμα. Όταν ζήτησε ιατρική βοήθεια, επιβεβαιώθηκε μέσω μαγνητικής τομογραφίας ότι είχε υποστεί ισχαιμικό εγκεφαλικό επεισόδιο στον θάλαμο, σύμφωνα με τη σχετική έκθεση.

Η αρτηριακή του πίεση ήταν αυξημένη κατά την εισαγωγή του στο νοσοκομείο, μειώθηκε κατά τη διάρκεια της θεραπείας και στη συνέχεια αυξήθηκε ξανά μετά το εξιτήριο, παρότι λάμβανε πέντε διαφορετικά φάρμακα.

Ο άνδρας αποκάλυψε ότι κατανάλωνε οκτώ κουτάκια ενεργειακού ποτού την ημέρα, με το καθένα να περιέχει 160 mg καφεΐνης. Η κατανάλωση καφεΐνης δεν είχε καταγραφεί κατά την εισαγωγή του στο νοσοκομείο. Μόλις σταμάτησε να καταναλώνει καφεΐνη, η αρτηριακή του πίεση επανήλθε σε φυσιολογικά επίπεδα και διακόπηκαν τα αντιυπερτασικά φάρμακα.

Κίνδυνος εγκεφαλικού επεισοδίου από ενεργειακά ποτά

Με βάση αυτό το περιστατικό, οι συγγραφείς της μελέτης επισήμαναν τους πιθανούς κινδύνους που σχετίζονται με τα ενεργειακά ποτά, ιδιαίτερα σε σχέση με το εγκεφαλικό επεισόδιο και τα καρδιαγγειακά νοσήματα. Τόνισαν επίσης τη σημασία της «στοχευμένης λήψης ιστορικού στην κλινική πράξη και της μεγαλύτερης ενημέρωσης του κοινού».

Ο Μαρκ Σίγκελ, ιατρικός αναλυτής του Fox News, σχολιάζοντας το περιστατικό και τη σχετική έρευνα, τόνισε πως «καταδεικνύουν τον υψηλό κίνδυνο που συνδέεται με την κατανάλωση μεγάλων ποσοτήτων ενεργειακών ποτών, ειδικά λόγω της υψηλής περιεκτικότητας σε καφεΐνη, η οποία μπορεί να αυξήσει σημαντικά την αρτηριακή πίεση».

«Σε αυτή την περίπτωση, η μεγάλη ποσότητα καφεΐνης φαίνεται να οδήγησε άμεσα σε πολύ υψηλή αρτηριακή πίεση και σε ένα θαλαμικό εγκεφαλικό επεισόδιο, το οποίο πιθανότατα ήταν αποτέλεσμα αυτής της απότομης αύξησης της πίεσης».