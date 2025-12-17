Με τρία ματς ολοκληρώνεται (17/12) η αυλαία της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson, καθώς θα διεξαχθούν ισάριθμες αναμετρήσεις που μετατέθηκαν λόγω των προγενέστερων ευρωπαϊκών υποχρεώσεων.

Συγκεκριμένα η Καβάλα θα υποδεχθεί τον Παναθηναϊκό στις 16:00, στις 18:00 ο Ολυμπιακός τον Ηρακλή και στις 20:00 ο ΠΑΟΚ τη Μαρκό.

Ανάλογα με την εξέλιξή τους όχι μόνο θα διαμορφωθεί η τελική κατάταξη του ομίλου, άρα θα μάθουμε το παζλ ως τον τελικό, δηλαδή θα προκύψει το «μονοπάτι», αλλά και θα αποκρυσταλλωθεί ποιες 12 ομάδες θα συνεχίσουν στα νοκ άουτ. Γνωρίζουμε μόνο τις 10 και τα εναπομείναντα «εισιτήρια» θα πάνε σε ΠΑΟΚ, Ηρακλή ή Παναιτωλικό, ο οποίος έχει ήδη ολοκληρώσει τις αγωνιστικές του υποχρεώσεις.

Ο «Δικέφαλος του Βορρά» βρίσκεται μια ανάσα από την πρόκριση, ωστόσο εκτός από νίκη αναζητά και πολλά γκολ για να αποφύγει στα προημιτελικά τον Ολυμπιακό. Θυμίζουμε πως οι τέσσερις πρώτοι του group θα βρεθούν απευθείας στα προημιτελικά, ενώ οι ομάδες που θα τερματίσουν στις θέσεις 5-12 θα παίξουν μονά Play Off, όπου η 5η ομάδα, η 6η, η 7η και η 8η θα υποδεχθεί τον αντίπαλό της.

Τα τελευταία παιχνίδια

17 Δεκεμβρίου

16.00: Καβάλα – Παναθηναϊκός

18.00: Ολυμπιακός – Ηρακλής

20.00: ΠΑΟΚ – Μαρκό

Η βαθμολογία

1. Λεβαδειακός 10-3 12

2. ΑΕΚ 6-1 12

3. Άρης 6-2 10

4. Ολυμπιακός 12-3 9*

———————————

5. ΟΦΗ 7-3 9

6. Παναθηναϊκός 4-1 9*

7. Βόλος 10-7 7

8. Ατρόμητος 7-5 7

9. Κηφισιά 4-4 5

10. Αστέρας Aktor 7-4 4

11. Παναιτωλικός 5-4 4

12. ΠΑΟΚ 6-6 4*

———————————

13. Ηρακλής 2-3 4*

14. Athens Kallithea 3-5 3

15. Ελλάς Σύρου 8-13 3

16. Μαρκό 3-6 1*

17. Καβάλα 2-6 1*

18. ΑΕΛ Novibet 4-9 1

19. Ηλιούπολη 1-10 0

20. Αιγάλεω 1-13 0

* Οι Ηρακλής, Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ, Ολυμπιακός, Μαρκό, Καβάλα έχουν ένα παιχνίδι λιγότερο.

Τα κριτήρια της ισοβαθμίας

1. Διαφορά τερμάτων

2. Καλύτερη επίθεση

3. Καλύτερη επίθεση εκτός έδρας

4. Περισσότερες νίκες

5. Περισσότερες εκτός έδρας νίκες

6. Μεγαλύτερη βαθμολογία κατά την περίοδο 2024-25

Τα play – offs

Μετέχουν οι ομάδες από τις θέσεις 5-12. Οι ομάδες από τις θέσεις έως και 4 θα πάνε απευθείας στα προημιτελικά. Τα ζευγάρια θα βγουν ανάλογα με την κατάταξη της League Phase: 5ος-12ος, 6ος-11ος, 7ος-10ος, 8ος-9ος.

Μονοί αγώνες

Γηπεδούχος η ομάδα που τερμάτισε πιο ψηλά στη League Phase

Σε περίπτωση ισοπαλίας δεν υπάρχει παράταση, απευθείας πέναλτι

Οι προημιτελικοί

Μονοί αγώνες

Γηπεδούχος η ομάδα που τερμάτισε πιο ψηλά στη League Phase.

Τα ζευγάρια με βάση την κατάταξη

1ος – νικητής του ζευγαριού 8ος-9ος

2ος – νικητής του ζευγαριού 7ος-10ος

3ος – νικητής του ζευγαριού 6ος-11ος

4ος – νικητής του ζευγαριού 5ος-12ος

Δεν υπάρχει παράταση σε περίπτωση ισοπαλίας, απευθείας πέναλτι

Οι ημιτελικοί

Διπλοί αγώνες με παράταση και πέναλτι

Τα ζευγάρια:

1ος ημιτελικός: ο νικητής του ζευγαριού 1ος vs 8ος/9ος με τον νικητή του ζευγαριού 4ος vs 5ος/12ος

2ος ημιτελικός: ο νικητής του ζευγαριού 2ος vs 7ος/10ος με τον νικητή του ζευγαριού 3ος vs 6ος/11ος

Οι επαναληπτικοί θα διεξαχθούν στις έδρες των ζευγαριών που προκύπτουν από τον 1ο και τον 2ο της League Phase

Ο τελικός

Γήπεδο: ΟΑΚΑ στις 25 Απριλίου 2026

Ισχύει κανονικά παράταση και πέναλτι αν προκύψει

Γηπεδούχος θα είναι η ομάδα που θα προκύψει από τον πρώτο ημιτελικό