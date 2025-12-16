Ο Ντόναλντ Τραμπ έβγαλε αυτή την εβδομάδα στην αγροτική Πενσυλβάνια έναν λόγο που παρουσιάστηκε ως «χριστουγεννιάτικος». Ξεκίνησε ευχόμενος: «Εύχομαι στον καθένα από εσάς καλά Χριστούγεννα, ευτυχισμένο νέο έτος, όλα αυτά» και υπερηφανευόμενος ότι υπό την προεδρία του «όλοι ξαναλένε καλά Χριστούγεννα».

Στη συνέχεια, ισχυρίστηκε, σε αντίθεση με την εμπειρία σχεδόν όλων όσοι ήταν στο κοινό, ότι είχε εξασφαλίσει «χαμηλότερες τιμές» και «μεγαλύτερους μισθούς». Επιπλέον, πρότεινε σε όσους δυσκολεύονται να τα βγάλουν πέρα οικονομικά να περιορίσουν τις αγορές τους. «Μπορείτε να εγκαταλείψετε ορισμένα προϊόντα. Μπορείτε να εγκαταλείψετε μολύβια… Κάθε παιδί μπορεί να πάρει 37 μολύβια. Χρειάζεται μόνο ένα ή δύο», είπε, προσθέτοντας: «Δεν χρειάζεστε 37 κούκλες για την κόρη σας. Δύο ή τρεις είναι αρκετές. Δεν χρειάζεστε 37 κούκλες».

Η δήλωση αυτή έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς ο Τραμπ κηρύττει τη λιτότητα, ενώ ταυτόχρονα αποκομίζει δισεκατομμύρια από επενδύσεις σε κρυπτονομίσματα, όπως αναφέρει ο Guardian. «Το μόνο που πραγματικά ανεβαίνει πολύ είναι η χρηματιστηριακή αγορά», συνέχισε ο Τραμπ, εμφανώς αγνοώντας ότι το 92% της χρηματιστηριακής αγοράς ανήκει στο πλουσιότερο 10% των Αμερικανών, ενώ η πλειονότητα δεν κατέχει μετοχές.

Αν και θα έπρεπε να μιλήσει για την προσιτότητα των αγαθών, το ναρκισσιστικό μυαλό του Τραμπ φάνηκε ανίκανο να κατανοήσει την ανησυχία του κοινού για το κόστος ζωής. Αντί αυτού, παρεκκλίνοντας από το αρχικό θέμα, επιτέθηκε στην Ιλχάν Ομάρ, βουλευτή από τη Μινεσότα, κορόιδεψε άτομα τρανς και χαρακτήρισε τον Τζο Μπάιντεν «γαμ… γιο».

Δεν αποτελεί έκπληξη που οι περισσότεροι ψηφοφόροι έχουν κουραστεί από τον Τραμπ. Ακόμα και οι πιστοί του κινήματος MAGA αρχίζουν να έχουν δεύτερες σκέψεις. Στο Μαϊάμι αυτή την εβδομάδα, οι ψηφοφόροι ανέδειξαν για πρώτη φορά εδώ και σχεδόν 30 χρόνια Δημοκρατικό στον δημαρχιακό θώκο και απέρριψαν τον Ρεπουμπλικανό υποψήφιο που είχε στηρίξει ο Τραμπ, με ποσοστό 59% έναντι 41%. Η νέα εκλεγμένη δήμαρχος του Μαϊάμι, Εϊλίν Χίγκινς, δήλωσε ότι η πόλη βρίσκεται «στην αιχμή του δόρατος» όσον αφορά τις ανησυχίες για την προσιτότητα των αγαθών στις ΗΠΑ.

Στην Ιντιάνα αυτή την εβδομάδα, οι Ρεπουμπλικανοί γερουσιαστές απέρριψαν σχέδιο αναδιάρθρωσης των εκλογικών περιφερειών που ο Τραμπ είχε επιχειρήσει να τους υποχρεώσει να δεχτούν. Απειλούσε με εκλογή πρωτοβάθμιων υποψηφίων όσους δεν συμμορφώνονταν και μάλιστα κινητοποίησε υποστηρικτές να ασκήσουν πίεση, περιλαμβανομένων καταγγελιών για «swatting» (ψευδείς αναφορές για πρόκληση αστυνομικής επέμβασης), ακόμα και απειλών για δολοφονία.

Η τακτική αυτή απέτυχε. Είκοσι ένας γερουσιαστές από την πλειοψηφία των Ρεπουμπλικανών στην Ιντιάνα και όλοι οι δέκα Δημοκρατικοί ψήφισαν κατά του σχεδίου.

Ακόμα και οι Ρεπουμπλικανοί στο Κογκρέσο αρχίζουν να τον εγκαταλείπουν, καθώς διαπιστώνουν ότι ο «αυτοανακηρυγμένος αυτοκράτορας» δεν έχει ουσία: η ικανότητά του να επηρεάσει τις ενδιάμεσες εκλογές του επόμενου έτους μειώνεται ραγδαία. Έχουν απορρίψει το αίτημά του να τερματιστεί το filibuster, αντιτάχθηκαν στο σχεδιαζόμενο σχέδιο υγειονομικής περίθαλψης, τον ανάγκασαν να υποχωρήσει για τα αρχεία Έπσταϊν, δεν εγκρίνουν τις ακραίες επιδοτήσεις $2.000 για τους Αμερικανούς, ανησυχούν για τις ναυτικές επιχειρήσεις του στα κεντρικά και νότια παράλια της Αμερικής και βρίσκονται σε ανοιχτή εξέγερση κατά του προτεινόμενου από αυτόν προέδρου της Βουλής.