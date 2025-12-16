Σε κλίμα επιφυλακής κινούνται οι διεθνείς αγορές αυτή την εβδομάδα, με τις ασιατικές και ευρωπαϊκές μετοχές να δέχονται πιέσεις, την ώρα που το δολάριο παραμένει κοντά σε χαμηλά δύο μηνών. Οι επενδυτές τώρα αναμένουν τη δημοσίευση διάφορων οικονομικών στοιχείων για τις ΗΠΑ που αναμένεται να διαμορφώσουν τις προσδοκίες για τη νομισματική πολιτική που θα ακολουθήσει η Fed το επόμενο έτος.

Στο επίκεντρο βρίσκονται τα στοιχεία για την απασχόληση, τον πληθωρισμό και τις λιανικές πωλήσεις, που δημοσιεύονται σε στενό χρονικό παράθυρο και ενδέχεται να οδηγήσουν σε γρήγορη αναπροσαρμογή των τιμών των επιτοκίων. Όπως επισημαίνει η Charu Chanana, επικεφαλής στρατηγικής επενδύσεων στη Saxo, οι αγορές αντιμετωπίζουν τη συγκεκριμένη εβδομάδα ως ένα «μίνι reset» της μακροοικονομικής εικόνας των ΗΠΑ.

Η Federal Reserve προχώρησε την περασμένη εβδομάδα σε μείωση επιτοκίων, όπως αναμενόταν, και άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο μίας ακόμη μείωσης το 2026. Ωστόσο, οι αγορές προεξοφλούν τουλάχιστον δύο μειώσεις μέσα στο επόμενο έτος.

Το bitcoin παραμένει υπό πίεση, αφού πρόσφατα υποχώρησε σε χαμηλό δύο εβδομάδων, ενώ κινείται σταθεροποιητικά γύρω από τα 56.000 δολάρια. Αντίθετα, ο χρυσός ενισχύεται ως ασφαλές καταφύγιο, κινούμενος κοντά σε υψηλά οκτώ εβδομάδων.

Παράλληλα, το ενδιαφέρον στρέφεται και στις αποφάσεις των μεγάλων κεντρικών τραπεζών εκτός ΗΠΑ. Η Τράπεζα της Αγγλίας αναμένεται να προχωρήσει σε μείωση επιτοκίων, ενώ η Τράπεζα της Ιαπωνίας εμφανίζεται έτοιμη για αύξηση. Όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, η επικρατούσα εκτίμηση είναι ότι θα διατηρήσει αμετάβλητη τη νομισματική της πολιτική, αν και οι αγορές συνεχίζουν να αξιολογούν το ενδεχόμενο αυστηρότερης στάσης μέσα στο 2026.