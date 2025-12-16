Το Bitcoin υποχώρησε κάτω από τα 86.000 δολάρια για πρώτη φορά εδώ και δύο εβδομάδες, καθώς η ψυχολογία των επενδυτών πλήττεται και η μεγαλύτερη αγορά κρυπτονομισμάτων φαίνεται να βρίσκεται σε πτωτική τροχιά.

Το κρυπτονόμισμα κινείται προς το κατώτερο όριο του πρόσφατου εύρους διαπραγμάτευσής του, με οποιαδήποτε άνοδο της τιμής να συναντά την άμεση «αντίδραση» των επενδυτών που αγόρασαν το Bitcoin κοντά στο ιστορικό υψηλό που καταγράφηκε στις αρχές Οκτωβρίου, σύμφωνα με το Bloomberg. Το Bitcoin σημείωσε πτώση έως και 3,7% και έφτασε τα 85.171 δολάρια τη Δευτέρα, ενώ έχει υποχωρήσει περίπου 30% από το ιστορικό υψηλό που κατέγραψε όταν ξεπέρασε τα 126.000 δολάρια.

Πάνω από 180 δημόσιες εταιρείες κατέχουν αυτή τη στιγμή κρυπτονόμισμα, με περίπου 100 από αυτές να έχουν υιοθετήσει τη στρατηγική που καθιερώθηκε το 2020 από τον συνιδρυτή της Strategy (MSTR), Michael Saylor, που έκδωσε χρέος και μετοχές για να συγκεντρώσει Bitcoin σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Η στρατηγική αυτή κέρδισε έδαφος νωρίτερα μέσα στο έτος, σύμφωνα με το Yahoo Finance όταν οι τιμές του Bitcoin σημείωσαν άνοδο, με τους επενδυτές να ποντάρουν στις ανοδικές τάσεις των αγορών των κρυπτονομισμάτων μετά την επανεκλογή του Ντόναλντ Τραμπ.

Ωστόσο, η αυξημένη μεταβλητότητα του Bitcoin οδήγησε σε ένα νέο κύμα πωλήσεων που έχει προκαλέσει πλήγμα σε εταιρείες που είχαν συσσωρεύσει σημαντικά ποσά κρυπτονομισμάτων.