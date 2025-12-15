Την ανοδική του πορεία συνέχισε για πέμπτη συνεχόμενη μέρα η τιμή του χρυσού, ενώ ανοδικά κινήθηκαν και τα futures των αμερικανικών χρηματιστηριακών δεικτών, μετά τις έντονες πιέσεις που δέχθηκε η Wall Street, εξαιτίας των ανησυχιών για την κερδοφορία των τεχνολογικών εταιρειών και το υψηλό κόστος των επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη.

Συγκεκριμένα, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης των δεικτών Standard & Poor’s 500 και Nasdaq 100 ενισχύθηκαν κατά 0,2%, αφού αμφότεροι είχαν υποχωρήσει πάνω από 1% την Παρασκευή, ακολουθώντας την πτώση των μετοχών τεχνολογίας. Οι ασιατικές αγορές κινήθηκαν προς τα κάτω τη Δευτέρα, με τη Νότια Κορέα -που, σύμφωνα με το Bloomberg, θεωρείται χαρακτηριστικό παράδειγμα της επενδυτικής ευφορίας γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη- να καταγράφει απώλειες 1,6%.

Οι κινεζικοί χρηματιστηριακοί δείκτες σημείωσαν ήπια πτώση, καθώς τα νεότερα στοιχεία έδειξαν ότι η αύξηση των λιανικών πωλήσεων ήταν η ασθενέστερη από την περίοδο της πανδημίας, ενώ οι επενδύσεις συνέχισαν να υποχωρούν.

Ο χρυσός συνέχισε την ανοδική του πορεία για πέμπτη συνεχόμενη μέρα, καθώς οι αντικρουόμενες δηλώσεις των αξιωματούχων της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ είχαν ως αποτέλεσμα οι επενδυτές να μειώσουν τα στοιχήματά τους για περαιτέρω χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής το 2026. Η τιμή του πολύτιμου μετάλλου έχει φέτος εκτοξευθεί πάνω από 60%, ενώ η αξία του ασημιού έχει διπλασιαστεί, με τα δύο μέταλλα να κινούνται προς την καλύτερη ετήσια επίδοσή τους από το 1979.

«Θεωρούμε ότι οι πρόσφατες ανησυχίες των επενδυτών αποτελούν απλώς τη φάση της “δυσπεψίας” ενός τεράστιου κύκλου, και όχι το τέλος της ιστορίας», σημείωσε ο έμπειρος στρατηγικός αναλυτής, Ed Yardeni, της ομώνυμης εταιρείας Yardeni Research.

Το πρόσφατο ξεπούλημα της Nvidia, η πτώση της τιμής της μετοχής της Oracle λόγω των αυξημένων δαπανών στην τεχνητή νοημοσύνη και η αρνητική διάθεση γύρω από εταιρείες που συνδέονται με την OpenAI δείχνουν ότι ο σκεπτικισμός γύρω από τις επενδύσεις στο ΑΙ αυξάνεται. Οι επενδυτές τώρα φαίνεται να αναρωτιούνται σύμφωνα με το Bloomberg αν θα περιορίσουν την έκθεσή τους σε εταιρείες που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη, για να αποφύγουν το «σκάσιμο» μιας πιθανής «φούσκας», ή αν θα επενδύσουν ακόμα περισσότερο για να εκμεταλλευτούν αυτή τη νέα τεχνολογία.