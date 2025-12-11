Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης των αμερικανικών μετοχών υποχώρησαν την Πέμπτη, καθώς τα οικονομικά αποτελέσματα της Oracle αναζωπύρωσαν τις ανησυχίες των επενδυτών για υπερβολικές δαπάνες στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης και έβαλαν φρένο στο ράλι που είχε ακολουθήσει τη νέα μείωση των επιτοκίων από τη Fed.

Συγκεκριμένα τα συμβόλαια του S&P 500 και του Nasdaq 100 σημείωσαν πτώση περίπου 0,5% και 0,8% αντίστοιχα, περιορίζοντας όμως τις μεγαλύτερες απώλειες που είχαν καταγραφεί νωρίτερα πριν από το άνοιγμα της συνεδρίασης. Τα futures του Dow Jones Industrial Average, στον οποίο περιλαμβάνονται λιγότερες τεχνολογικές εταιρείες, κινήθηκαν ελαφρώς πτωτικά κατά 0,1%.

«Οι αγορές έχουν γίνει πολύ πιο επιφυλακτικές απέναντι στις δαπάνες που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη — μια έντονη αντίθεση με τα μέσα του 2025, όταν οτιδήποτε υποδήλωνε αυξημένες επενδύσεις προκαλούσε ενθουσιασμό», δήλωσε στο Bloomberg η Σουζάνα Κρους, στρατηγική αναλύτρια στην Panmure Liberum. «Η Oracle έχει αποδειχθεί ο πιο αδύναμος κρίκος, κυρίως επειδή χρηματοδοτεί μεγάλο μέρος των επενδύσεών της με δανεισμό».

Σε γενικές γραμμές, η αγορά έκλεισε σε υψηλότερα επίπεδα την Τετάρτη, αφού η Fed αποφάσισε να μειώσει τα επιτόκια για τρίτη φορά φέτος, διαμορφώνοντας το εύρος του βασικού επιτοκίου στο 3,5%–3,75%. Οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής έστειλαν σήμα ότι οι μειώσεις θα προχωρήσουν με πιο αργό ρυθμό τους επόμενους μήνες, ενώ ο πρόεδρος Τζερόμ Πάουελ άφησε να εννοηθεί πως μια αύξηση επιτοκίων τον Ιανουάριο δεν βρίσκεται πλέον στο τραπέζι, μιλώντας παράλληλα με θετικό τόνο για τη δύναμη της αμερικανικής οικονομίας.

Ο Πάουελ είπε ότι η Fed είναι «σε καλή θέση να περιμένει και να δει» πώς θα εξελιχθούν οι οικονομικές συνθήκες, προσθέτοντας ότι οι δασμοί που επιβλήθηκαν επί προεδρίας Τραμπ έχουν συμβάλει στις πληθωριστικές πιέσεις.