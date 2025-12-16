Κλίμα έντασης επικράτησε στην αίθουσα της Ολομέλειας της Βουλής όπου συζητείται και ψηφίζεται σε λίγες ώρες ο κρατικός προϋπολογισμός του 2026, όταν η παρέμβαση του γενικού γραμματέα του ΚΚΕ Δημήτρη Κουτσούμπα άναψε τα αίματα και προκάλεσε έντονες αντιδράσεις από τα έδρανα της Πλεύσης Ελευθερίας.

Η αντιπαράθεση ξέφυγε γρήγορα από το επίπεδο της πολιτικής κριτικής και εξελίχθηκε σε λεκτική σύγκρουση, με διακοπές, φωνές και αυστηρές παρεμβάσεις από το προεδρείο.

Κατά την ομιλία του, ο κ. Κουτσούμπας άσκησε συνολική κριτική στην κυβέρνηση αλλά και στα κόμματα της αντιπολίτευσης, κατηγορώντας τα για ευθυγράμμιση με τις επιλογές του ΝΑΤΟ και των Ηνωμένων Πολιτειών.

Αναφερόμενος στις διεθνείς εξελίξεις και τις πολεμικές συγκρούσεις σε Ουκρανία και Γάζα, έθεσε ζήτημα πιθανών σχεδιασμών που θα μπορούσαν, όπως υποστήριξε, να επηρεάσουν και την περιοχή του Αιγαίου. Στο πλαίσιο αυτό, κάλεσε τα κόμματα να τοποθετηθούν ξεκάθαρα και να αναλάβουν πολιτικές ευθύνες για τη στάση τους στα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής και άμυνας.

Η αναφορά του γενικού γραμματέα του ΚΚΕ σε συγκεκριμένα κόμματα, μεταξύ των οποίων και η Πλεύση Ελευθερίας, προκάλεσε την άμεση και έντονη αντίδραση της Ζωής Κωνσταντοπούλου, η οποία άρχισε να διαμαρτύρεται φωναχτά από τα έδρανά της, διακόπτοντας την ομιλία.

Η παρέμβασή της δημιούργησε αναστάτωση στην αίθουσα, με αποτέλεσμα ο προεδρεύων της συνεδρίασης, Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος, να παρέμβει ζητώντας την τήρηση της κοινοβουλευτικής τάξης.

Ο προεδρεύων απευθύνθηκε αυστηρά προς την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, υπογραμμίζοντας ότι δεν είναι αποδεκτό να διακόπτεται ομιλητής και μάλιστα αρχηγός κοινοβουλευτικής ομάδας.

«Κυρία πρόεδρε, είναι ανεπίτρεπτο αυτό που κάνετε, μιλάτε όταν μιλάει πρόεδρος Κοινοβουλευτικής Ομάδας, είναι απαράδεκτο αυτό», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι η συμπεριφορά αυτή δεν συνάδει με τους κανόνες της κοινοβουλευτικής διαδικασίας. Παρά τις συστάσεις, η ένταση δεν αποκλιμακώθηκε άμεσα, καθώς η Ζωή Κωνσταντοπούλου συνέχισε να φωνάζει.

Στο σημείο εκείνο, ο Δημήτρης Κουτσούμπας επανήλθε, σχολιάζοντας την εικόνα που διαμορφωνόταν στην αίθουσα και απευθυνόμενος τόσο στο Σώμα όσο και προσωπικά στην πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας. «Μα αυτή είναι η κυρία Κωνσταντοπούλου», είπε αρχικά, για να συνεχίσει σε ακόμη πιο έντονο τόνο: «Αυτή είστε κυρία Κωνσταντοπούλου, αυτή είστε!» δείχνοντας προς το σημείο που καθόταν η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας.