Σε φυλάκιση 21 ετών και 6 μηνών καταδικάστηκε ο Πολ Ντόιλ, ο οποίος στις 26 Μαΐου είχε προκαλέσει τον τραυματισμό 27 ανθρώπων πέφτοντας πάνω τους με το αυτοκίνητό του, στην παρέλαση της Λίβερπουλ για την κατάκτηση του πρωταθλήματος.

Στις 26 Μαΐου οι «κόκκινοι» έκαναν την καθιερωμένη παρέλαση στους δρόμους της πόλης, με το ανοιχτό πούλμαν, για την κατάκτηση της Premier League, με χιλιάδες οπαδούς να έχουν συγκεντρωθεί για να τους αποθεώσουν.

Όλοι περίμεναν πως θα ήταν μια μέρα χαράς για τη Λίβερπουλ, τους φίλους και γενικά την πόλη, αλλά ο 53χρονος Πολ Ντόιλ αποφάσισε να το διαλύσει όλο αυτό, πέφτοντας σκόπιμα με το αυτοκίνητό του πάνω σε πλήθος κόσμου.

Το αποτέλεσμα ήταν 27 άνθρωποι να τραυματιστούν και να μεταφερθούν στο νοσοκομείο, με τους δύο να βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση, ενώ η αστυνομία συνέλαβε τον δράστη, ο οποίος βρέθηκε ενώπιον της δικαιοσύνης και καταδικάστηκε.

Το δικαστήριο αποφάσισε ποινή φυλάκισης 21 ετών και έξι μηνών για τον Ντόιλ, για τον οποίο ο δικαστής είπε, μεταξύ άλλων, τα εξής: «Πέρασε με το αυτοκίνητό του πάνω από άκρα ανθρώπων προκαλώντας καταστροφή».