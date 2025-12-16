Οι Βρετανοί γονείς θα πρέπει να είναι έτοιμοι να στείλουν τους γιους και τις κόρες τους στον πόλεμο ενάντια στη Ρωσία. Τόσο ξεκάθαρο ήταν το μήνυμα που απηύθυνε ο Αρχηγός Γενικού Επιτελείου Άμυνας Sir Richard Knighton, προειδοποιώντας τον πληθυσμό της χώρας ότι ακόμα περισσότεροι πολίτες οφείλουν να είναι σε μάχιμη ετοιμότητα για να υπερασπιστούν την πατρίδα.

Ο επικεφαλής της άμυνας του Ηνωμένου Βασιλείου έκανε ένα βήμα παραπέρα, καλώντας τα σχολεία να ενθαρρύνουν τους μαθητές να εργαστούν για τη βιομηχανία όπλων. Με αυτόν τον τρόπο, είπε ο Knighton, ακόμα περισσότερες οικογένειες θα «καταλάβουν τι σημαίνει να θυσιάζεσαι για την πατρίδα».

Τα σχόλια αυτά έρχονται στον απόηχο των δηλώσεων του γενικού γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε, ο οποίος προέβλεψε πριν λίγες μέρες ότι η Ευρώπη θα είναι ο επόμενος στόχος του Βλαντίμιρ Πούτιν.

Ο Αρχηγός της Βρετανικής Άμυνας εξήγησε ότι «το Ηνωμένο Βασίλειο γίνεται καθημερινά στόχος κυβερνοεπιθέσεων προερχόμενων από τη Ρωσία», καθώς και ότι η δύναμη ισχύος της Ρωσίας αυξάνεται συνεχώς.

Την ίδια στιγμή, ο υφυπουργός άμυνας της Βρετανίας, Al Carns, είπε ότι «η χώρα είναι στα πρόθυρα του πολέμου», προειδοποιώντας ότι «ο πόλεμος είναι προ των πυλών της Ευρώπης». Όπως αναφέρει δημοσίευμα της Daily Mail, η βρετανική κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι θα αυξήσει τις δαπάνες της χώρας για την άμυνα και την ασφάλεια στο 5% του ΑΕΠ, με ορίζοντα το 2032.