Δραματικά μηνύματα έστειλε ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ από το Βερολίνο, μιλώντας για αυξανόμενη απειλή από τη Ρωσία η οποία μπορεί να οδηγήσει σε μια ευρύτερη σύγκρουση στην Ευρώπη. Ο επικεφαλής της Συμμαχίας είπε ότι θα πρέπει η Ευρώπη να είναι προετοιμασμένη για έναν πόλεμο και πως η Ρωσία δεν θα σταματήσει στην Ουκρανία.

Ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, από το Βερολίνο, ξεκίνησε την ομιλία του με μια εξαιρετικά αυστηρή προειδοποίηση:

«Βρίσκομαι εδώ σήμερα για να σας πω πού βρίσκεται το ΝΑΤΟ και τι πρέπει να κάνουμε για να σταματήσουμε έναν πόλεμο πριν ξεκινήσει. Και για να το πετύχουμε αυτό, πρέπει να είμαστε απολύτως ξεκάθαροι για την απειλή: εμείς είμαστε ο επόμενος στόχος της Ρωσίας και ήδη βρισκόμαστε σε κίνδυνο».

Ο χρόνος δεν είναι με το μέρος μας, πρέπει να δράσουμε τώρα, λέει ο επικεφαλής του ΝΑΤΟ

«Πρέπει να προετοιμαστούμε για έναν πόλεμο στην κλίμακα που έζησαν οι παππούδες ή οι προπαππούδες μας», σημείωσε ο Μαρκ Ρούτε το μεσημέρι της Πέμπτης.

«Φοβάμαι πως πολλοί δείχνουν σιωπηλά εφησυχασμένοι. Πολλοί δεν νιώθουν την ανάγκη για επείγουσα δράση. Και πολλοί πιστεύουν ότι ο χρόνος είναι με το μέρος μας. Δεν είναι. Η ώρα για δράση είναι τώρα. Οι αμυντικές δαπάνες και η παραγωγή των συμμάχων πρέπει να αυξηθούν γρήγορα. Οι ένοπλες δυνάμεις μας πρέπει να έχουν ό,τι χρειάζονται για να μας κρατήσουν ασφαλείς».

Ο Ρούτε τόνισε ότι η Ρωσία «έχει γίνει ακόμη πιο προκλητική, απερίσκεπτη και αδίστακτη απέναντι στο ΝΑΤΟ και την Ουκρανία». Η Ρωσία μπορεί να είναι έτοιμη να χρησιμοποιήσει στρατιωτική δύναμη κατά του ΝΑΤΟ εντός πέντε ετών, προειδοποίησε ο γενικός γραμματέας της Ατλαντικής Συμμαχίας.

«Κατά τον Ψυχρό Πόλεμο, ο Ρίγκαν προειδοποιούσε για τις επιθετικές τάσεις μιας “αυτοκρατορίας του κακού”. Σήμερα, ο Πούτιν ξαναμπαίνει στο παιχνίδι της οικοδόμησης αυτοκρατορίας».

Προειδοποίησε ακόμη ότι, σύμφωνα με τη «διαστρεβλωμένη» αντίληψη που έχει ο Πούτιν για την ιστορία και τον κόσμο, «η ελευθερία μας απειλεί τον έλεγχό του στην εξουσία και πιστεύει ότι θέλουμε να καταστρέψουμε τη Ρωσία».

Σημείωσε επίσης ότι η Κίνα αποτελεί «τη σανίδα σωτηρίας» της Ρωσίας, επιτρέποντάς της να συνεχίσει την επιθετική της πορεία, με στήριξη από τη Βόρεια Κορέα και το Ιράν.

Ο Ρούτε δεν παρέλειψε να επαινέσει τον Ντόναλντ Τραμπ, λέγοντας πως «είναι ο μόνος που μπορεί να φέρει τον Πούτιν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων».

«Ας τον δοκιμάσουμε, λοιπόν. Ας δούμε αν θέλει πραγματικά την ειρήνη ή αν προτιμά να συνεχιστεί η σφαγή», συνέχισε.

Ο Ρούτε προειδοποιεί αυστηρά για τη ρωσική απειλή στην Ευρώπη

Ο Ρούτε προειδοποίησε ότι «στο τέλος αυτού του πρώτου τριμήνου του 21ου αιώνα, οι συγκρούσεις δεν διεξάγονται πλέον από απόσταση – η σύγκρουση είναι στην πόρτα μας».

Μίλησε για ένα σενάριο όπου «η σύγκρουση θα φτάνει σε κάθε σπίτι, κάθε χώρος εργασίας θα αντιμετωπίζει καταστροφή, θα γίνεται μαζική επιστράτευση και εκατομμύρια άνθρωποι θα εκτοπίζονται».

«Αυτή είναι μια τρομερή σκέψη, αλλά αν τηρήσουμε τις δεσμεύσεις μας, πρόκειται για ένα σενάριο που μπορούμε να αποτρέψουμε», είπε.

Ο Ρούτε τόνισε ότι η περαιτέρω στήριξη προς το ΝΑΤΟ είναι η μοναδική ελπίδα για να μην επεκταθεί ο πόλεμος στην Ουκρανία και στην Ευρώπη.

«Έχω καθήκον, ως γενικός γραμματέας, να σας πω τι μας περιμένει αν δεν δράσουμε γρηγορότερα, αν δεν επενδύσουμε στην άμυνα και αν δεν συνεχίσουμε τη στήριξή μας στην Ουκρανία.

Και ξέρω ότι αυτό είναι ένα δύσκολο μήνυμα καθώς πλησιάζουμε στην εορταστική περίοδο, όταν οι σκέψεις μας στρέφονται στην ελπίδα, στο φως και στην ειρήνη.

Αλλά μπορούμε να αντλήσουμε θάρρος και δύναμη γνωρίζοντας ότι στεκόμαστε μαζί στο ΝΑΤΟ με αποφασιστικότητα και με τη γνώση ότι βρισκόμαστε στη σωστή πλευρά της ιστορίας».

«Έχω πάψει εδώ και καιρό να μαντεύω τι σκέφτεται», λέει ο Ρούτε για τον Πούτιν

Ο Ρούτε μίλησε για τις επαφές του με τον Πούτιν, ως πρώην πρωθυπουργός της Ολλανδίας.

«Τότε είχα πολλές τηλεφωνικές επικοινωνίες με τον Πούτιν και τον συνάντησα αργότερα σε συναντήσεις της G20 και εδώ και καιρό έχω σταματήσει να μαντεύω τι συμβαίνει στο μυαλό του. Αυτό που κοιτάω είναι τα γεγονότα.

Το γεγονός ότι έχεις έναν δικτάτορα πρόθυμο να θυσιάσει 1,1 εκατομμύρια από τους δικούς του ανθρώπους… αν έχεις έναν δικτάτορα πρόθυμο να το κάνει επειδή έχει αυτή την τρελή ιδέα κάποιου ιστορικού στόχου… τότε πρέπει να είσαι πολύ προσεκτικός και πρέπει να είμαστε έτοιμοι.

Αν αγαπάς τη γερμανική γλώσσα και δεν θέλεις να μιλήσεις ρωσικά, αυτό είναι κρίσιμο, είναι sine qua non [εκ των ων ουκ άνευ], γιατί αλλιώς αυτός ο τύπος δεν θα σταματήσει με την Ουκρανία».