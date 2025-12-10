Ο Ντόναλντ Τραμπ μίλησε στην Ουάσιγκτον το βράδυ της Τετάρτης σχετικά με τη διαδικασία ειρήνευσης στην Ουκρανία, κατά τη διάρκεια συζήτησης στρογγυλής τράπεζας με επιχειρηματικούς ηγέτες.

Ο Αμερικανός πρόεδρος είπε πως αντάλλαξε «αρκετά έντονες κουβέντες» με Ευρωπαίους ηγέτες σήμερα, κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας για το θέμα της Ουκρανίας.

«Νομίζω ότι είχαμε κάποιες διαφωνίες για ορισμένα πρόσωπα και θα δούμε πώς θα εξελιχθεί», ανέφερε.

Στη συνέχεια επιβεβαίωσε ότι ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι έχει ζητήσει να πραγματοποιηθεί μια συνάντηση μεταξύ του Τραμπ και των Ευρωπαίων συμμάχων της Ουκρανίας μέσα στο Σαββατοκύριακο στην Ευρώπη.

«Είπαμε ότι, πριν πάμε σε μια συνάντηση, θέλουμε να γνωρίζουμε ορισμένα πράγματα. Θα ήθελαν να πάμε σε μια συνάντηση το Σαββατοκύριακο στην Ευρώπη και θα αποφασίσουμε με βάση το τι θα μας απαντήσουν. Δεν θέλουμε να σπαταλήσουμε τον χρόνο μας».

«Ο ουκρανικός λαός θέλει έναν διακανονισμό»

Όταν ρωτήθηκε περαιτέρω για το τι ζητά ο Ζελένσκι από μια πιθανή συνάντηση, ο Τραμπ άλλαξε κατεύθυνση και μίλησε αντ’ αυτού για το ενδεχόμενο διεξαγωγής εκλογών στην Ουκρανία.

«Αναρωτιέμαι πόσο ακόμη θα χρειαστεί μέχρι να κάνουν εκλογές. Είναι πολύς καιρός, έχουν πολύ καιρό να κάνουν εκλογές».

Ο Τραμπ υποστήριξε ότι, σύμφωνα με μια δημοσκόπηση την οποία δεν ανέφερε συγκεκριμένα, «το 82% των ανθρώπων ζητούν να επιτευχθεί ένας διακανονισμός – ο ουκρανικός λαός, θέλουν να δουν το τέλος» του πολέμου.

Κλείνοντας τις δηλώσεις του για την Ουκρανία, είπε: «Είναι ένας πόλεμος που πρέπει να επιλυθεί, αλλά χρειάζονται δύο για να χορέψουν τανγκό».

Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν είχε κρύψει πρόσφατα την ενόχλησή του για τον ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, τον οποίο επέκρινε επειδή δεν διάβασε το ειρηνευτικό σχέδιο που πρότειναν οι ΗΠΑ.

Από την πλευρά του, το Κίεβο ανακοίνωσε πως διαβίβασε στην Ουάσινγκτον τροποποιημένη εκδοχή του σχεδίου που αποσκοπεί στον τερματισμό της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία.