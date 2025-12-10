Ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι αποκάλυψε ότι είχε διαβουλεύσεις με το ουκρανικό Κοινοβούλιο σχετικά με νομικές και διαδικαστικές πτυχές της πιθανής διεξαγωγής εκλογών. Ταυτόχρονα, απηύθυνε συγκαλυμμένη έκκληση στις διεθνείς δυνάμεις, συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών, να αποφύγουν να ασκούν πίεση στο θέμα.

Όπως ανέφερε ο ίδιος στο νυχτερινό του βιντεοσκοπημένο διάγγελμα:

«Αν οι εταίροι, συμπεριλαμβανομένου του βασικού μας εταίρου στην Ουάσιγκτον, μιλούν τόσο πολύ και τόσο συγκεκριμένα για εκλογές στην Ουκρανία, για εκλογές υπό στρατιωτικό νόμο, τότε πρέπει να παρέχουμε νομικές ουκρανικές απαντήσεις σε κάθε ερώτηση και σε κάθε αμφιβολία».

«Δεν είναι εύκολο, αλλά η πίεση σε αυτό το θέμα σίγουρα δεν είναι αυτό που χρειαζόμαστε».

Στη λεζάντα της δημοσίευσης ο πρόεδρος τους Ουκρανίας αναφέρει μεταξύ άλλων: « Για αύριο ετοιμάζουμε συνάντηση της Συμμαχίας των Εθελοντών – περισσότερα από 30 κράτη που συνεργάζονται με την Ουκρανία για ασφάλεια στη γη, στον αέρα και στη θάλασσα. Την επόμενη εβδομάδα θα συντονιστούμε με την Ευρώπη και σε διμερή επίπεδα. Η Ουκρανία δρα γρήγορα.

Σήμερα ενισχύουμε την πολεμική μας αεροπορία. Ευχαριστώ. Οι λεπτομέρειες παραμένουν προς το παρόν μη δημοσίευσιμες, αλλά συνεχώς αυξάνουμε τις δυνάμεις μας στον αέρα.»

Χθες ο πρόεδρος της Ουκρανίας είχε σηκώσει το γάντι που πέταξε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για εκλογές και πρόσθεσε πως αν υπάρξουν εγγυήσεις ασφαλείας από την Ευρώπη και τις ΗΠΑ, μπορεί να πραγματοποιηθούν εκλογές στην Ουκρανία από 60 έως 90 ημέρες.

«Από τις ΗΠΑ, μαζί με την Ευρώπη, να διασφαλίσουν την ασφάλεια για τη διεξαγωγή των εκλογών. Εάν αυτό γίνει, η Ουκρανία μπορεί να διεξαγάγει εκλογές εντός 60 ημερών».

Παράλληλα, ο πρόεδρος υπογράμμισε την ανάγκη να ενταχθεί η ανοικοδόμηση της χώρας σε οποιαδήποτε συμφωνία υποστηριχθεί από τους διεθνείς εταίρους, ενώ προγραμματίζει περαιτέρω συναντήσεις με Ευρωπαίους και Αμερικανούς συμβούλους ασφαλείας μέσα στην εβδομάδα.

Μετά τις δηλώσεις του Ζελένσκι, ο Ντόναλντ Τραμπ, έθεσε ανοικτά θέμα πίεσης προς την ουκρανική ηγεσία, σημειώνοντας ότι «ο Ζελένσκι πρέπει να διεξάγει τις εκλογές που έχουν αναβληθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα», προσθέτοντας ότι οι συνθήκες πολέμου δεν μπορούν πλέον να χρησιμοποιούνται ως δικαιολογία για καθυστέρηση.