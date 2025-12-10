Σε ανάρτησή του στο Telegram, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δημοσιοποίησε τα συμπεράσματα της ενημέρωσης που έλαβε από τον επικεφαλής της Υπηρεσίας Εξωτερικών Πληροφοριών της Ουκρανίας, Όλεγκ Ιβαστσένκο.

Επικεντρώθηκε στην εικόνα που διαμορφώνεται γύρω από τη σχέση Ρωσίας – Κίνας, με έμφαση στην οικονομική αλληλεξάρτηση και τις στρατηγικές κινήσεις που επηρεάζουν την ουκρανική και τη διεθνή ασφάλεια.

Σύμφωνα με όσα μετέφερε ο Ζελένσκι, η Ρωσία στηρίζεται ολοένα και περισσότερο σε κινεζικές επενδύσεις, τεχνολογίες και πολιτικές επιλογές, επιτρέποντας στην Κίνα να εδραιώσει παρουσία σε περιοχές πλούσιες σε φυσικούς πόρους και να αποκτήσει πρόσβαση σε σπάνιες γαίες.

Παράλληλα, στη Μόσχα προχωρούν πρωτοβουλίες που ενισχύουν τη στρατιωτική συνεργασία με την Κίνα – στοιχείο που, όπως ανέφερε, επιβεβαιώνεται και από υπηρεσίες πληροφοριών ευρωπαϊκών και αμερικανικών εταίρων.

Ο Ζελένσκι σημείωσε ότι έδωσε οδηγίες για συστηματικότερη παρακολούθηση κάθε πτυχής της συνεργασίας Μόσχας – Πεκίνου, τονίζοντας την ανάγκη να προστατευθούν τα εθνικά συμφέροντα της Ουκρανίας και να μην υποχωρήσει το διεθνές πλαίσιο ασφάλειας. Στο μήνυμά του υπογράμμισε ότι «η παγκόσμια ασφάλεια δεν πρέπει να χάσει έδαφος λόγω του γεγονότος ότι η όρεξη της Ρωσίας για επιθετικότητα δεν μειώνεται».

Αναλυτικά το μήνυμά του



«Έκθεση του επικεφαλής της Υπηρεσίας Εξωτερικών Πληροφοριών της Ουκρανίας, Όλεγκ Ιβαστσένκο. Πολλές λεπτομέρειες σχετικά με την κατάσταση της εξωτερικής πολιτικής γύρω από την Ουκρανία και την οικονομική κατάσταση στη Ρωσία – την εξάρτηση των εταιρειών της και του κρατικού συστήματος από τις κινεζικές επενδύσεις, τεχνολογίες και πολιτικές προτεραιότητες.

Σημειώνουμε την ενίσχυση της de facto διάβρωσης της κυριαρχίας ενός μέρους της ρωσικής επικράτειας υπέρ της Κίνας. Πρόκειται κυρίως για τη χρήση πλούσιων σε πόρους εδαφών και την πώληση σπάνιων γαιών στην Κίνα. Σημειώνουμε επίσης ότι η Κίνα λαμβάνει μέτρα για την εντατικοποίηση της συνεργασίας με τη Ρωσία, ιδίως στον τομέα της στρατιωτικής βιομηχανίας. Οι υπηρεσίες πληροφοριών των εταίρων έχουν παρόμοιες πληροφορίες.

(Ο Ιβαστσένκο) έδωσε εντολή στην Υπηρεσία Εξωτερικών Πληροφοριών να παρακολουθεί πιο αντικειμενικά τη συνεργασία μεταξύ Μόσχας και Πεκίνου σε όλες τις πτυχές που σχετίζονται με τα εθνικά συμφέροντα της Ουκρανίας και σε όλες τις πτυχές που σχετίζονται με τα συμφέροντα των εταίρων μας στην Ευρώπη και την Αμερική. Η παγκόσμια ασφάλεια δεν πρέπει να χάσει έδαφος λόγω του γεγονότος ότι η όρεξη της Ρωσίας για επιθετικότητα δεν μειώνεται.

Ο Όλεγκ Ιβαστσένκο ανέφερε επίσης τις πολιτικές εκστρατείες που ξεκίνησε η Ρωσία, ιδίως για την αποσταθεροποίηση της Ουκρανίας. Θα αντιδράσουμε και θα μπλοκάρουμε τις δραστηριότητες όλων των οντοτήτων που βοηθούν τον εχθρό. Συζητήσαμε ξεχωριστά τη δραστηριότητα των υπηρεσιών πληροφοριών εξωτερικού της Ουκρανίας όσον αφορά την επιστροφή των παιδιών από την Ουκρανία και την ανταλλαγή κρατουμένων. Ευχαριστούμε όλους όσοι βοηθούν!»