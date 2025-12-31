Πρόσφατες εκστρατείες κυβερνοεπίθεσης, σαμποτάζ και παραπληροφόρησης μπορεί να αποτελούν τον προάγγελο ενός νέου πολέμου, σύμφωνα με εμπιστευτικό κυβερνητικό έγγραφο της Γερμανίας, το οποίο περιήλθε σε γνώση του Politico.

Αυτή η αξιολόγηση καταγράφεται στο Επιχειρησιακό Σχέδιο για τη Γερμανία (OPLAN), ένα σχέδιο που καθορίζει πώς το Βερολίνο θα οργανώσει την άμυνα της γερμανικής επικράτειας σε περίπτωση μεγάλης σύγκρουσης στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ.

Ο σχεδιασμός αντικατοπτρίζει μια ευρύτερη αλλαγή στη Γερμανία -η οποία έχει αναλάβει κεντρικό ρόλο στον σχεδιασμό της εφοδιαστικής και της ενίσχυσης δυνάμεων για τη συμμαχία- καθώς η Ρωσία έχει γίνει όλο και πιο επιθετική απέναντι στις ευρωπαϊκές χώρες του ΝΑΤΟ μετά την πλήρη εισβολή στην Ουκρανία πριν από σχεδόν τέσσερα χρόνια.

Το έγγραφο αναφέρει ότι οι υβριδικές ενέργειες «μπορούν θεμελιωδώς να χρησιμεύσουν για την προετοιμασία μιας στρατιωτικής αντιπαράθεσης». Αντί να αντιμετωπίζονται οι κυβερνοεπιχειρήσεις ή οι εκστρατείες επιρροής ως υπόβαθρο πίεσης, το σχέδιο τις εντάσσει άμεσα στη λογική της στρατιωτικής κλιμάκωσης.

Η υπόθεση αυτή έχει συγκεκριμένες συνέπειες για τον τρόπο που η Γερμανία σχεδιάζει τον ρόλο της σε μελλοντική σύγκρουση. Το έγγραφο πλαισιώνει τη χώρα ως επιχειρησιακή βάση και διάδρομο διέλευσης για στρατεύματα του ΝΑΤΟ, τα οποία θα δεχθούν πρώτα πίεση, κυρίως λόγω του ρόλου της ως κύριου κόμβου της συμμαχίας για τη μετακίνηση και τη στήριξη δυνάμεων.

Το έγγραφο 24 σελίδων χαρακτηρίζεται ως «ελαφριά έκδοση» του σχεδίου, η οποία στοχεύει στον συντονισμό πολιτικών και στρατιωτικών φορέων για τον καθορισμό του ρόλου της Γερμανίας ως κόμβου διέλευσης για τις συμμαχικές δυνάμεις.

Σε σενάριο σύγκρουσης, η Γερμανία θα γίνει «προτεραιοποιημένος στόχος συμβατικών επιθέσεων με όπλα μεγάλης εμβέλειας», που θα στοχεύουν τόσο στρατιωτική όσο και πολιτική υποδομή, αναφέρει το έγγραφο.

Το σχέδιο πέντε φάσεων

Το OPLAN περιγράφει ένα μοντέλο κλιμάκωσης πέντε φάσεων, από την πρώιμη ανίχνευση και αποτροπή απειλών έως την εθνική άμυνα, τη συλλογική άμυνα του ΝΑΤΟ και την αποκατάσταση μετά τη σύγκρουση. Το έγγραφο σημειώνει ότι η Γερμανία βρίσκεται επί του παρόντος στην πρώτη φάση, όπου εστιάζει στη δημιουργία κοινής εικόνας απειλών, στον συντονισμό της κυβέρνησης και στην προετοιμασία προστατευτικών μέτρων.

Το σχέδιο αναθέτει επίσης σημαντικά διευρυμένο ρόλο στις εγχώριες στρατιωτικές δυνάμεις. Οι μονάδες εσωτερικής ασφάλειας είναι υπεύθυνες για την προστασία κρίσιμων υποδομών, τη διασφάλιση της μετακίνησης στρατευμάτων στην επικράτεια της Γερμανίας και την υποστήριξη της διατήρησης των κρατικών λειτουργιών ενώ οι μάχιμες δυνάμεις αναπτύσσονται αλλού.

Οι πολιτικές υποδομές θεωρούνται απαραίτητες για την στρατιωτική επιτυχία, με τα δίκτυα μεταφορών, την ενεργειακή προμήθεια, τις υπηρεσίες υγείας και τους ιδιωτικούς εργολάβους να αναφέρονται επανειλημμένα ως κρίσιμοι παράγοντες. Το έγγραφο τονίζει ότι «πολλές εργασίες απαιτούν υποστήριξη από πολίτες», χωρίς την οποία το σχέδιο δεν μπορεί να υλοποιηθεί.

Τους τελευταίους μήνες, η Γερμανία και οι σύμμαχοί της έχουν αντιμετωπίσει μια σειρά υβριδικών επιθέσεων που αντανακλούν τα σενάρια που περιγράφονται στο OPLAN.

Οι ομοσπονδιακές Αρχές έχουν τεκμηριώσει την αυξημένη ρωσική κατασκοπεία, κυβερνοεπιθέσεις και προσπάθειες επιρροής, στοχεύοντας πολιτικούς θεσμούς, κρίσιμες υποδομές και τη δημόσια γνώμη, με τον υπουργό Εσωτερικών Alexander Dobrindt να περιγράφει τη χώρα ως «καθημερινό στόχο υβριδικού πολέμου».